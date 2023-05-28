https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html
Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским
Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2023
Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским
В Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти пытается стать местным Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T22:57
2023-05-28T22:57
2023-05-28T23:55
в мире
косово
сербия
альбин курти
владимир зеленский
нато
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg
БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. В Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти пытается стать местным Владимиром Зеленским, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink. "Думаю, что предстоит наиболее тяжелая ситуация в Косово и Метохии. То, чего мы до сих пор не видели, а все из-за провокационных заявлений и ужасно безответственного поведения Альбина Курти... Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть", — сказал он.Ранее сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что подразделения сербской армии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Ранее Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН во время силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу.Вучич в тот же день привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в регионе. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед этим бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр Северной Косовска-Митровицы поступили десять человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Причиной напряженности послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230528/kosovo-1874660797.html
https://ria.ru/20230527/kosovo-1874527891.html
https://ria.ru/20230528/kosovo-1874642979.html
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, альбин курти, владимир зеленский, нато, оон, евросоюз, александр вучич
В мире, Косово, Сербия, Альбин Курти, Владимир Зеленский, НАТО, ООН, Евросоюз, Александр Вучич
Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским
Глава Сербии Вучич обвинил премьера Косово Курти в попытках стать региональным Зеленским