https://ria.ru/20230528/kosovo-1874712896.html

Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским

Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2023

Президент Сербии сравнил "премьера" Косово Курти с Зеленским

В Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти пытается стать местным Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T22:57

2023-05-28T22:57

2023-05-28T23:55

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БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. В Косово и Метохии грядет обострение обстановки, потому что "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти пытается стать местным Владимиром Зеленским, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink. "Думаю, что предстоит наиболее тяжелая ситуация в Косово и Метохии. То, чего мы до сих пор не видели, а все из-за провокационных заявлений и ужасно безответственного поведения Альбина Курти... Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть", — сказал он.Ранее сегодня министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что подразделения сербской армии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Ранее Совет национальной безопасности Сербии сообщил, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям согласно резолюции 1244 Совбеза ООН во время силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу.Вучич в тот же день привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в регионе. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии. Перед этим бойцы косовской полиции в пятницу силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр Северной Косовска-Митровицы поступили десять человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Причиной напряженности послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874660797.html

https://ria.ru/20230527/kosovo-1874527891.html

https://ria.ru/20230528/kosovo-1874642979.html

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в мире, косово, сербия, альбин курти, владимир зеленский, нато, оон, евросоюз, александр вучич