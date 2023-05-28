https://ria.ru/20230528/kosovo-1874660797.html
Генсек НАТО предостерег Приштину от односторонних действий в Косово
Генсек НАТО предостерег Приштину от односторонних действий в Косово - РИА Новости, 28.05.2023
Генсек НАТО предостерег Приштину от односторонних действий в Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенбрег призвал косовские власти не принимать односторонних мер и способствовать разрядке ситуации в регионе после недавних столкновений с... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T15:55
2023-05-28T15:55
2023-05-28T15:55
в мире
косово
приштина
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милош вучевич
александр вучич
жозеп боррель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенбрег призвал косовские власти не принимать односторонних мер и способствовать разрядке ситуации в регионе после недавних столкновений с сербским населением. "Приштина должна снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов", - написал Столтенберг в Twitter по итогам переговоров с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Он также призвал Белград и Приштину немедленно возобновить диалог под эгидой Европейского союза, который, по мнению Столтенберга, представляет "единственно возможный путь к миру и нормализации". "Контингент НАТО KFOR продолжит обеспечивать безопасную и стабильную остановку", - добавил генсек альянса. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям в рамках резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Как заявил сербский министр обороны Милош Вучевич, напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. В минувшую пятницу бойцы косовской полиции силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, произошли столкновения. В клиническо-больничный центр северной Косовска-Митровицы поступили 10 человек, которые получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Полиция самопровозглашенной республики заявила, что при столкновении с протестующими на севере Косово пострадали 5 полицейских и 4 служебных автомобиля, три автомобиля миссии ЕС EULEX и машины гражданских лиц. Причиной столкновений послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев, после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230528/kosovo-1874642979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, косово, приштина, сербия, милош вучевич, александр вучич, жозеп боррель, нато, оон, йенс столтенберг
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Милош Вучевич, Александр Вучич, Жозеп Боррель, НАТО, ООН, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО предостерег Приштину от односторонних действий в Косово
Генсек НАТО Йенс Столтенбрег призвал косовские власти не принимать односторонних мер