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Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 28.05.2023 (обновлено: 06:37 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kontrnastuplenie-1874609216.html
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 28.05.2023
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия, такое мнение высказал бывший офицер ВМС США, профессор Школы... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:14
2023-05-28T06:37
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
сша
энтони блинкен
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия, такое мнение высказал бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive."На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений", — написал он.Так профессор объяснил тот факт, что многократно анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось.&quot;Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?&quot;, — задался вопросом аналитик.Даже если предположить, что Киев мог изначально задумывать такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то этот план не сработал, и неожиданным это наступление уже точно не станет, констатировал эксперт.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html
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киев, в мире, украина, сша, энтони блинкен, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении

19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления ВСУ для получения оружия от Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия, такое мнение высказал бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.
"На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений", — написал он.
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Так профессор объяснил тот факт, что многократно анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось.
«

"Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?", — задался вопросом аналитик.

Даже если предположить, что Киев мог изначально задумывать такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то этот план не сработал, и неожиданным это наступление уже точно не станет, констатировал эксперт.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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