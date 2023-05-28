https://ria.ru/20230528/kontrnastuplenie-1874609216.html
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 28.05.2023
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия, такое мнение высказал бывший офицер ВМС США, профессор Школы... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:14
2023-05-28T05:14
2023-05-28T06:37
специальная военная операция на украине
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энтони блинкен
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия, такое мнение высказал бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive."На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений", — написал он.Так профессор объяснил тот факт, что многократно анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось."Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?", — задался вопросом аналитик.Даже если предположить, что Киев мог изначально задумывать такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то этот план не сработал, и неожиданным это наступление уже точно не станет, констатировал эксперт.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Раскрыта истинная цель заявлений Киева о контрнаступлении
19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления ВСУ для получения оружия от Запада