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"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования
"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования - РИА Новости, 28.05.2023
"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования
Соединение ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России" состоялось в Центральном исполкоме партии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:43
2023-05-28T21:43
2023-05-28T21:43
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Соединение ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России" состоялось в Центральном исполкоме партии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ключ был разделен на четыре части и передан на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО "Ростелеком" Михаилу Осеевскому, депутату Госдумы Алене Аршиновой, замсекретарю генсовета "Единой России" Сергею Перминову. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования. Для организации процедуры партия развернула 25 тысяч счетных участков. Всего в качестве выборщиков были зарегистрированы более трех миллионов человек, что составило 10% от общего числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. По словам замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Перминова, всего будет замещено 3,5 тысячи мандатов в 55 регионах страны. Общее число поданных заявлений на предварительное голосование составило более 16,7 тысячи человек, а средний конкурс в заксобрания составляет 7,5 кандидата на место, в административные центры - 5,5 человека на место. Предварительное голосование "Единой России" на выборах 2022 года проходило с 23 по 29 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, россия, сергей перминов, александр карелин, михаил осеевский, госдума рф, ростелеком, единая россия
Политика, Технологии, Россия, Сергей Перминов, Александр Карелин, Михаил Осеевский, Госдума РФ, Ростелеком, Единая Россия
"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования
ЕР провела процедуру соединения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования