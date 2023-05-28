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"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования

"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования - РИА Новости, 28.05.2023

"Единая Россия" провела процедуру соединения ключей шифрования

Соединение ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России" состоялось в Центральном исполкоме партии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:43

2023-05-28T21:43

2023-05-28T21:43

политика

технологии

россия

сергей перминов

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михаил осеевский

госдума рф

ростелеком

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Соединение ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России" состоялось в Центральном исполкоме партии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ключ был разделен на четыре части и передан на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО "Ростелеком" Михаилу Осеевскому, депутату Госдумы Алене Аршиновой, замсекретарю генсовета "Единой России" Сергею Перминову. "Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 22 по 28 мая перед выборами в единый день голосования. Для организации процедуры партия развернула 25 тысяч счетных участков. Всего в качестве выборщиков были зарегистрированы более трех миллионов человек, что составило 10% от общего числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. По словам замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Перминова, всего будет замещено 3,5 тысячи мандатов в 55 регионах страны. Общее число поданных заявлений на предварительное голосование составило более 16,7 тысячи человек, а средний конкурс в заксобрания составляет 7,5 кандидата на место, в административные центры - 5,5 человека на место. Предварительное голосование "Единой России" на выборах 2022 года проходило с 23 по 29 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, технологии, россия, сергей перминов, александр карелин, михаил осеевский, госдума рф, ростелеком, единая россия