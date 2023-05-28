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В Башкирии перевернулась фура с химикатами - РИА Новости, 28.05.2023
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07:03 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/khimikaty-1874612278.html
В Башкирии перевернулась фура с химикатами
В Башкирии перевернулась фура с химикатами - РИА Новости, 28.05.2023
В Башкирии перевернулась фура с химикатами
Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии, угрозы водным объектам нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T07:03
2023-05-28T07:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 28 мая - РИА Новости. Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии, угрозы водным объектам нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в субботу на трассе М-5 после деревни Искра перевернулся грузовой тягач Scania. "Фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли. Водных объектов рядом нет. Угрозы нет", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, авто
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Авто
В Башкирии перевернулась фура с химикатами

ГУ МЧС по Башкирии: на трассе М-5 перевернулся грузовик, перевозивший химикаты

© МЧС по Республике БашкортостанФура с химикатами, перевернувшаяся на трассе М-5 в Башкирии
Фура с химикатами, перевернувшаяся на трассе М-5 в Башкирии
© МЧС по Республике Башкортостан
Фура с химикатами, перевернувшаяся на трассе М-5 в Башкирии. Архивное фото
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УФА, 28 мая - РИА Новости. Грузовик, перевозивший химикаты, перевернулся на трассе в Башкирии, угрозы водным объектам нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в субботу на трассе М-5 после деревни Искра перевернулся грузовой тягач Scania.
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"Фура перевозила в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли. Водных объектов рядом нет. Угрозы нет", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияАвто
 
 
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