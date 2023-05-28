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На Херсонском направлении Киев потерял до десяти человек - РИА Новости, 28.05.2023
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14:08 28.05.2023 (обновлено: 14:11 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/kherson-1874648208.html
На Херсонском направлении Киев потерял до десяти человек
На Херсонском направлении Киев потерял до десяти человек - РИА Новости, 28.05.2023
На Херсонском направлении Киев потерял до десяти человек
На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, три пикапа и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T14:08
2023-05-28T14:11
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, три пикапа и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
На Херсонском направлении Киев потерял до десяти человек

На Херсонском направлении Киев потерял до десяти человек и САУ "Гвоздика"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные в зоне СВО
Военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 10 украинских военнослужащих, три пикапа и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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