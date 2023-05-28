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ЕР завершила подсчет голосов электронного предварительного голосования - РИА Новости, 28.05.2023
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23:30 28.05.2023
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ЕР завершила подсчет голосов электронного предварительного голосования
ЕР завершила подсчет голосов электронного предварительного голосования - РИА Новости, 28.05.2023
ЕР завершила подсчет голосов электронного предварительного голосования
Подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России" завершен, продолжается подсчет бюллетеней очного и выездного голосования в новых... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:30
2023-05-28T23:30
политика
единая россия
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России" завершен, продолжается подсчет бюллетеней очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления, сообщили в пресс-службе партии. "Завершен подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России". Посмотреть результаты и убедиться в правильности учета голосов можно на сайте PG.ER.RU. Для этого надо использовать ключ шифрования, который получил каждый проголосовавший избиратель", - сказано в сообщении. Отмечается, что продолжается подсчет бюллетеней очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления. Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно завершилось в 20.00 по местному времени 28 мая.
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политика, единая россия, россия
Политика, Единая Россия, Россия
ЕР завершила подсчет голосов электронного предварительного голосования

Завершен подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России" завершен, продолжается подсчет бюллетеней очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления, сообщили в пресс-службе партии.
«
"Завершен подсчет голосов электронного предварительного голосования "Единой России". Посмотреть результаты и убедиться в правильности учета голосов можно на сайте PG.ER.RU. Для этого надо использовать ключ шифрования, который получил каждый проголосовавший избиратель", - сказано в сообщении.
Отмечается, что продолжается подсчет бюллетеней очного и выездного голосования в новых регионах, а также электронного голосования в органы местного самоуправления.
Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно завершилось в 20.00 по местному времени 28 мая.
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