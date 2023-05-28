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В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек - РИА Новости, 28.05.2023
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек
Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:17
2023-05-28T21:17
2023-05-28T21:28
единая россия
евгений ревенко
россия
политика
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко."По нашим данным, в нем (предварительном голосовании - ред.) приняло участие более трех миллионов избирателей, среди которых жители новых регионов", - сказал Ревенко в ходе процедуры соединения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России".Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно завершилось в 20.00 28 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, евгений ревенко, россия, политика, госдума рф
Единая Россия, Евгений Ревенко, Россия, Политика, Госдума РФ
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек
Ревенко: более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании ЕР