https://ria.ru/20230528/golosovanie-1874701858.html

В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек

В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек - РИА Новости, 28.05.2023

В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек

Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T21:17

2023-05-28T21:17

2023-05-28T21:28

единая россия

евгений ревенко

россия

политика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d4b93ad689edd3b66eaed812827e4eba.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко."По нашим данным, в нем (предварительном голосовании - ред.) приняло участие более трех миллионов избирателей, среди которых жители новых регионов", - сказал Ревенко в ходе процедуры соединения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России".Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно завершилось в 20.00 28 мая.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, евгений ревенко, россия, политика, госдума рф