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В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек - РИА Новости, 28.05.2023
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21:17 28.05.2023 (обновлено: 21:28 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/golosovanie-1874701858.html
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек - РИА Новости, 28.05.2023
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек
Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:17
2023-05-28T21:28
единая россия
евгений ревенко
россия
политика
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко.&quot;По нашим данным, в нем (предварительном голосовании - ред.) приняло участие более трех миллионов избирателей, среди которых жители новых регионов&quot;, - сказал Ревенко в ходе процедуры соединения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования &quot;Единой России&quot;.Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно завершилось в 20.00 28 мая.
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единая россия, евгений ревенко, россия, политика, госдума рф
Единая Россия, Евгений Ревенко, Россия, Политика, Госдума РФ
В предварительном голосовании ЕР участвовали более трех миллионов человек

Ревенко: более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании ЕР

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Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более трех миллионов человек проголосовали на предварительном голосовании "Единой России" по всей стране, в том числе и жители новых регионов, заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко.
«

"По нашим данным, в нем (предварительном голосовании - ред.) приняло участие более трех миллионов избирателей, среди которых жители новых регионов", - сказал Ревенко в ходе процедуры соединения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России".

Электронное предварительное голосование "Единой России" стартовало в понедельник в 00.00, оно завершилось в 20.00 28 мая.
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