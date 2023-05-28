https://ria.ru/20230528/gladkov-1874669450.html
Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ
Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023
Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что навестил раненных при обстрелах со стороны ВСУ, а также при инциденте с проникновением в регион... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T17:03
2023-05-28T17:03
2023-05-28T17:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что навестил раненных при обстрелах со стороны ВСУ, а также при инциденте с проникновением в регион украинских диверсантов, всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медпомощь. "Сегодня с утра поехал ко всем нашим раненым из Грайворонского и Шебекинского округов. Главное, конечно, это двое детей из Шебекино. Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд - контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, он также заехал проведать раненых во вторую городскую больницу. Пообщался с жителями. Все рассказы об увиденном и пережитом очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов, отметил Гладков. "Навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением, но самым бодрым духом. Уверен, что у каждого из них выздоровление пойдет очень быстро. Все говорят о том, что врачи максимально оказывают всю необходимую помощь. Все мы хотим, чтобы они быстрее вернулись домой к своим близким. Делаем для этого все", - подчеркнул глава региона. По его словам, несколько жителей рассказали, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. "Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей. Безграничная благодарность ему от всех жителей!" - написал Вячеслав Гладков. В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе. В субботу, 27 мая, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230528/peskov-1874653287.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ
Белгородский губернатор Гладков рассказал, что навестил раненных при обстрелах ВСУ
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал
, что навестил раненных при обстрелах со стороны ВСУ, а также при инциденте с проникновением в регион украинских диверсантов, всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медпомощь.
"Сегодня с утра поехал ко всем нашим раненым из Грайворонского и Шебекинского округов. Главное, конечно, это двое детей из Шебекино
. Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд - контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
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По его словам, он также заехал проведать раненых во вторую городскую больницу. Пообщался с жителями. Все рассказы об увиденном и пережитом очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов, отметил Гладков.
"Навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением, но самым бодрым духом. Уверен, что у каждого из них выздоровление пойдет очень быстро. Все говорят о том, что врачи максимально оказывают всю необходимую помощь. Все мы хотим, чтобы они быстрее вернулись домой к своим близким. Делаем для этого все", - подчеркнул глава региона.
По его словам, несколько жителей рассказали, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна.
"Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей. Безграничная благодарность ему от всех жителей!" - написал Вячеслав Гладков.
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ
объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК
РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.
В субботу, 27 мая, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины
. В результате погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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