https://ria.ru/20230528/gladkov-1874669450.html

Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ

Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 28.05.2023

Губернатор Белгородской области навестил раненных при обстрелах ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что навестил раненных при обстрелах со стороны ВСУ, а также при инциденте с проникновением в регион... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:03

2023-05-28T17:03

2023-05-28T17:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что навестил раненных при обстрелах со стороны ВСУ, а также при инциденте с проникновением в регион украинских диверсантов, всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медпомощь. "Сегодня с утра поехал ко всем нашим раненым из Грайворонского и Шебекинского округов. Главное, конечно, это двое детей из Шебекино. Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд - контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, он также заехал проведать раненых во вторую городскую больницу. Пообщался с жителями. Все рассказы об увиденном и пережитом очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов, отметил Гладков. "Навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением, но самым бодрым духом. Уверен, что у каждого из них выздоровление пойдет очень быстро. Все говорят о том, что врачи максимально оказывают всю необходимую помощь. Все мы хотим, чтобы они быстрее вернулись домой к своим близким. Делаем для этого все", - подчеркнул глава региона. По его словам, несколько жителей рассказали, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. "Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей. Безграничная благодарность ему от всех жителей!" - написал Вячеслав Гладков. В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе. В субботу, 27 мая, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230528/peskov-1874653287.html

https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html

https://ria.ru/20230524/miny-1873959361.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)