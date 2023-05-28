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Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США - РИА Новости, 28.05.2023
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16:56 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/germaniya-1874668406.html
Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США
Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США - РИА Новости, 28.05.2023
Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США
В Нюрнберге после нападения американских солдат на немецких правоохранителей, власти планируют усилить охрану на главном городском вокзале, в том числе с... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:56
2023-05-28T16:56
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. В Нюрнберге после нападения американских солдат на немецких правоохранителей, власти планируют усилить охрану на главном городском вокзале, в том числе с привлечением патрулей военной полиции американской армии, сообщает издание Münchner Merkur. "Новая концепция безопасности призвана обеспечить, среди прочего, большее присутствие полиции и чистоту на центральном вокзале Нюрнберга. Она включает в себя большее количество камер и патрули военной полиции США", - сообщает издание. Данные планы были согласованы между собой представителями правоохранительных органов, Deutsche Bahn и властями города. Среди официальных причин для усиленной охраны называется возросшая криминогенность привокзального района, а также произошедший в январе инцидент, когда на попытавшихся разнять драку полицейских напали солдаты армии США, проходящие службу на одной из американских военных баз в Баварии. Предполагается, что патрулирование вокзала американской военной полицией будет проводиться каждые выходные.
https://ria.ru/20230526/nato-1874357812.html
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в мире, нюрнберг, сша, бавария, deutsche bahn
В мире, Нюрнберг, США, Бавария, Deutsche Bahn
Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США

В Германии после атаки американских солдат на полицию появятся военные патрули США

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. В Нюрнберге после нападения американских солдат на немецких правоохранителей, власти планируют усилить охрану на главном городском вокзале, в том числе с привлечением патрулей военной полиции американской армии, сообщает издание Münchner Merkur.
"Новая концепция безопасности призвана обеспечить, среди прочего, большее присутствие полиции и чистоту на центральном вокзале Нюрнберга. Она включает в себя большее количество камер и патрули военной полиции США", - сообщает издание.
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Данные планы были согласованы между собой представителями правоохранительных органов, Deutsche Bahn и властями города. Среди официальных причин для усиленной охраны называется возросшая криминогенность привокзального района, а также произошедший в январе инцидент, когда на попытавшихся разнять драку полицейских напали солдаты армии США, проходящие службу на одной из американских военных баз в Баварии.
Предполагается, что патрулирование вокзала американской военной полицией будет проводиться каждые выходные.
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