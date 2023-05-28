https://ria.ru/20230528/germaniya-1874668406.html

Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США

Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США - РИА Новости, 28.05.2023

Охрану вокзала в Нюрнберге усилят патрулями военной полиции США

В Нюрнберге после нападения американских солдат на немецких правоохранителей, власти планируют усилить охрану на главном городском вокзале, в том числе с... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:56

2023-05-28T16:56

2023-05-28T16:56

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БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. В Нюрнберге после нападения американских солдат на немецких правоохранителей, власти планируют усилить охрану на главном городском вокзале, в том числе с привлечением патрулей военной полиции американской армии, сообщает издание Münchner Merkur. "Новая концепция безопасности призвана обеспечить, среди прочего, большее присутствие полиции и чистоту на центральном вокзале Нюрнберга. Она включает в себя большее количество камер и патрули военной полиции США", - сообщает издание. Данные планы были согласованы между собой представителями правоохранительных органов, Deutsche Bahn и властями города. Среди официальных причин для усиленной охраны называется возросшая криминогенность привокзального района, а также произошедший в январе инцидент, когда на попытавшихся разнять драку полицейских напали солдаты армии США, проходящие службу на одной из американских военных баз в Баварии. Предполагается, что патрулирование вокзала американской военной полицией будет проводиться каждые выходные.

https://ria.ru/20230526/nato-1874357812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нюрнберг, сша, бавария, deutsche bahn