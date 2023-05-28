https://ria.ru/20230528/frantsiya-1874643769.html

В Лионе и Ренне произошли стычки протестующих с полицией

В Лионе и Ренне произошли стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 28.05.2023

В Лионе и Ренне произошли стычки протестующих с полицией

Протестующие в Лионе подожгли вход в полицейский участок и попыталась проникнуть в мэрию 1 округа города, в Ренне акция закончилась столкновением манифестантов... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T13:16

2023-05-28T13:16

2023-05-28T13:16

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Протестующие в Лионе подожгли вход в полицейский участок и попыталась проникнуть в мэрию 1 округа города, в Ренне акция закончилась столкновением манифестантов с полицией, сообщили французские СМИ. В Лионе порядка 300 человек в субботу собрались на манифестацию против действий правительства по призыву местных ассоциаций и левых партий, сообщил телеканал France 3. Изначально акция планировалась в форме "карнавала", звучали фанфары, наряженные в костюмы люди собрались в квартале Круа Руж. Как отмечает СМИ, акция не была согласована с префектурой города. Вскоре после ее начала радикально настроенные элементы в капюшонах и с закрытыми лицами начали громить витрины магазинов. На видео в социальных сетях видно, что протестующие начали строить и поджигать баррикады, они также устроили пожар в полицейском участке и попытались проникнуть в мэрию одного из округов города. Как сообщила в Twitter префектура региона Овернь-Рона-Альпы, "были испорчены два магазина, дверь полицейского участка, а также вход в мэрию 1-го округа города". Префектура осудила "неприемлемые беспорядки, которые подвергли риску безопасность граждан города". Один человек был помещен под стражу. Также в субботу манифестации против властей прошли в Ренне, где, по данным префектуры, собрались около 600 протестующих, сообщило издание Ouest-France. Акция "против (президента Франции Эммануэля) Макрона, (главы МВД Франции Жеральда) Дарманена и фашизма" закончилась столкновением манифестантов с полицией, которая применила слезоточивый газ. По данным СМИ, префектура запретила проведение манифестации, однако протестующие, в основном молодёжь, в масках, одетые в черное и белое, все же вышли на протест. Четверо были задержаны. В январе власти Франции анонсировали проект пенсионной реформы, что вызвало волну массовых протестов в стране. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. После этого акции протеста стали более ожесточенными. Полиция начала все чаще использовать слезоточивый газ и водометы для разгона манифестаций. Конституционный совет Франции 14 апреля окончательно одобрил ключевую статью законопроекта, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране к 2030 году.

https://ria.ru/20230526/totalenergies-1874284382.html

https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html

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лион

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, лион, элизабет борн