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В Египте потребовали "запретить навсегда" фильм Netflix о Клеопатре - РИА Новости, 28.05.2023
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05:26 28.05.2023 (обновлено: 09:02 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/film-1874609992.html
В Египте потребовали "запретить навсегда" фильм Netflix о Клеопатре
В Египте потребовали "запретить навсегда" фильм Netflix о Клеопатре - РИА Новости, 28.05.2023
В Египте потребовали "запретить навсегда" фильм Netflix о Клеопатре
В Генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить в стране показ документального фильма Netflix "Царица Клеопатра", вызвавшего массовое... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T05:26
2023-05-28T09:02
netflix
египет
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КАИР, 28 мая — РИА Новости. В Генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить в стране показ документального фильма Netflix "Царица Клеопатра", вызвавшего массовое недовольство среди египтян, сообщает газета El Watan со ссылкой на документ.Премьера документального фильма "Царица Клеопатра", в котором главную роль исполнила темнокожая актриса из Великобритании Адель Джеймс, состоялась 10 мая на Netflix. Еще после выхода в апреле трейлера фильм подвергся острой критике в Египте. &quot;Советник Эссам Рефаат в конце своего сообщения потребовал, чтобы фильм был снят с платформы Netflix и навсегда запрещен&quot;, — приводит газета содержание жалобы против сериала.В документе, в частности, отмечалось, что показ картины состоялся без согласования художественной идеи и способа ее воплощения с египетским Министерством по делам древностей, а также Министерством культуры страны. Более того, автор жалобы — советник по правовым вопросам министра культуры Эссам Рефаат — подчеркнул, что Netflix исказил известный исторический образ, создав тем самым историческую подделку. Рефаат выразил мнение, что авторам фильма о Клеопатре в ходе его создания необходимо было обратиться к специалистам в области археологии и антропологии для создания корректного образа центрального персонажа. Ранее главный археолог в Министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер заявил РИА Новости, что древнеегипетская царица Клеопатра не была темнокожей. Говоря о целях фильма Netflix, специалист выразил мнение, что Запад таким образом "пытается исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее". Шакер при этом подчеркнул, что на Западе не смогли разжечь конфликт цивилизаций.Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный, римский полководец Марк Антоний, покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
https://ria.ru/20230323/kino-1860010197.html
https://ria.ru/20230425/netflix-1867478257.html
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netflix, египет
Netflix, Египет
В Египте потребовали "запретить навсегда" фильм Netflix о Клеопатре

В Генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить фильм Netflix о Клеопатре

© NetflixКадр из трейлера к документальному фильму "Королева Клеопатра"
Кадр из трейлера к документальному фильму Королева Клеопатра
© Netflix
Кадр из трейлера к документальному фильму "Королева Клеопатра". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 28 мая — РИА Новости. В Генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить в стране показ документального фильма Netflix "Царица Клеопатра", вызвавшего массовое недовольство среди египтян, сообщает газета El Watan со ссылкой на документ.
Премьера документального фильма "Царица Клеопатра", в котором главную роль исполнила темнокожая актриса из Великобритании Адель Джеймс, состоялась 10 мая на Netflix. Еще после выхода в апреле трейлера фильм подвергся острой критике в Египте.
«

"Советник Эссам Рефаат в конце своего сообщения потребовал, чтобы фильм был снят с платформы Netflix и навсегда запрещен", — приводит газета содержание жалобы против сериала.

В документе, в частности, отмечалось, что показ картины состоялся без согласования художественной идеи и способа ее воплощения с египетским Министерством по делам древностей, а также Министерством культуры страны. Более того, автор жалобы — советник по правовым вопросам министра культуры Эссам Рефаат — подчеркнул, что Netflix исказил известный исторический образ, создав тем самым историческую подделку.
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Рефаат выразил мнение, что авторам фильма о Клеопатре в ходе его создания необходимо было обратиться к специалистам в области археологии и антропологии для создания корректного образа центрального персонажа.
Ранее главный археолог в Министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер заявил РИА Новости, что древнеегипетская царица Клеопатра не была темнокожей. Говоря о целях фильма Netflix, специалист выразил мнение, что Запад таким образом "пытается исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее". Шакер при этом подчеркнул, что на Западе не смогли разжечь конфликт цивилизаций.
Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный, римский полководец Марк Антоний, покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
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