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Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой
Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ему поступают поздравления от мировых лидеров, которые, по его словам, "готовы приехать в Турцию уже сейчас". РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T20:51
2023-05-28T20:51
2023-05-28T20:51
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турция
азербайджан
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президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ему поступают поздравления от мировых лидеров, которые, по его словам, "готовы приехать в Турцию уже сейчас". Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. "Теперь звонят мировые лидеры. Только что звонил мой брат Ильхам (Алиев), президент Азербайджана. Звонил мой брат, президент Узбекистана. Звонил премьер-министр Ливии. Они все звонят один за другим. И они говорят: "Если нужно, объявите об этом, пригласите нас, и мы приедем прямо сейчас", - сказал Эрдоган. Турецкий лидер также подтвердил, что выезжает в Анкару, где обратится к своим сторонникам из своей резиденции.
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в мире, турция, азербайджан, узбекистан, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой
Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой на выборах