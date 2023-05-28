https://ria.ru/20230528/erdogan-1874699907.html

Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой

Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой - РИА Новости, 28.05.2023

Эрдоган заявил, что мировые лидеры начали поздравлять его с победой

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ему поступают поздравления от мировых лидеров, которые, по его словам, "готовы приехать в Турцию уже сейчас". РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T20:51

2023-05-28T20:51

2023-05-28T20:51

в мире

турция

азербайджан

узбекистан

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ему поступают поздравления от мировых лидеров, которые, по его словам, "готовы приехать в Турцию уже сейчас". Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов после подсчета более 98% голосов. "Теперь звонят мировые лидеры. Только что звонил мой брат Ильхам (Алиев), президент Азербайджана. Звонил мой брат, президент Узбекистана. Звонил премьер-министр Ливии. Они все звонят один за другим. И они говорят: "Если нужно, объявите об этом, пригласите нас, и мы приедем прямо сейчас", - сказал Эрдоган. Турецкий лидер также подтвердил, что выезжает в Анкару, где обратится к своим сторонникам из своей резиденции.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874698827.html

турция

азербайджан

узбекистан

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в мире, турция, азербайджан, узбекистан, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган