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Сторонники Эрдогана собралась на участке, где он голосовал - РИА Новости, 28.05.2023
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13:19 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874644091.html
Сторонники Эрдогана собралась на участке, где он голосовал
Сторонники Эрдогана собралась на участке, где он голосовал - РИА Новости, 28.05.2023
Сторонники Эрдогана собралась на участке, где он голосовал
На участке, где голосовал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, собралось огромное количество его сторонников, они кричат слова поддержки и... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:19
2023-05-28T13:19
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. На участке, где голосовал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, собралось огромное количество его сторонников, они кричат слова поддержки и скандируют лозунги за действующего лидера страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Спустя какое-то время Эрдоган вышел к своим сторонникам, он говорил с людьми и по традиции раздавал детям деньги. Люди приветствовали его радостными овациями.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Сторонники Эрдогана собралась на участке, где он голосовал

Толпа сторонников Эрдогана собралась на участке в Стамбуле, где он голосовал

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. На участке, где голосовал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, собралось огромное количество его сторонников, они кричат слова поддержки и скандируют лозунги за действующего лидера страны, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Спустя какое-то время Эрдоган вышел к своим сторонникам, он говорил с людьми и по традиции раздавал детям деньги. Люди приветствовали его радостными овациями.
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