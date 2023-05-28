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Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023
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12:11 28.05.2023 (обновлено: 12:37 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874638475.html
Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле
Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на избирательный участок в районе Ускюдар, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:11
2023-05-28T12:37
в мире
стамбул
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
турция
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на избирательный участок в районе Ускюдар, передаёт корреспондент РИА Новости. Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, Эрдогана на участке встречали его избиратели, дружно скандировавшие слова в его поддержку.
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в мире, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, турция
В мире, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Турция
Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле

Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле на президентских выборах в Турции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на избирательный участок в районе Ускюдар, передаёт корреспондент РИА Новости.
Район Ускюдар в азиатской части Стамбула, Эрдогана на участке встречали его избиратели, дружно скандировавшие слова в его поддержку.
 
В миреСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииТурция
 
 
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