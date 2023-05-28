https://ria.ru/20230528/erdogan-1874633302.html

От продавца булок до мирового лидера: эксперты рассказали о пути Эрдогана

От продавца булок до мирового лидера: эксперты рассказали о пути Эрдогана - РИА Новости, 28.05.2023

От продавца булок до мирового лидера: эксперты рассказали о пути Эрдогана

Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:11

2023-05-28T11:11

2023-05-28T11:23

в мире

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Политическая жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана полна красок, турецкий лидер прошел через огонь, воду и медные трубы: от заключенного до авторитетного лидера в мировой политике. Одни его боготворят, другие не соглашаются с его политикой, но факт остается фактом: вряд ли среди людей, интересующихся политикой или конкретно Турцией, есть люди совершенно к нему равнодушные. РИА Новости представляет картину политической жизни одного из самых харизматичных действующих политических деятелей в мире. От продавца булок до мэра Стамбула Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в районе Бейоглу в Стамбуле в семье работника береговой охраны. Детские годы провел в Ризе и только уже будучи 13-летним подростком переехал с семьей обратно в Стамбул. Он рос в небогатой семье, и в его официальной биографии отмечается, что в подростковом возрасте он подрабатывал, продавая на улицах Стамбула лимонад и турецкие кунжутные булочки — симиты. Прежде чем защитить диплом в области экономики и коммерческих наук в Университете Мармара, Эрдоган получил религиозное образование. Эрдоган, придерживающийся консервативно-религиозных взглядов, начал активно заниматься политикой еще в студенческие годы. В середине 1970-х он стал председателем молодежной ячейки "Партии национального спасения" в стамбульском районе Бейоглу, а вскоре возглавил и общегородское крыло организации. В 1994 году Эрдоган баллотировался на пост мэра Стамбула. Политический аналитик Энгин Озер считает избрание мэром Стамбула самым важным событием в политической карьере Эрдогана. "И это при низком уровне голосов в 25,4% от Партии благоденствия. Удивительно, но мастер-оратор, завоевавший пост мэра, день ото дня наращивал свою популярность, создавая имидж одного из людей, быстро принявших решение. С другой стороны, Эрдогану действительно удалось в короткие сроки решить застарелые инфраструктурные проблемы города. Даже сегодня большинство электората Партии справедливости и развития поддерживают партию, потому что довольны работой муниципальных служб", - сказал аналитик РИА Новости. 120 дней заключенияВ 1997 году в Турции произошел так называемый бархатный военный переворот, направленный на смягчение поступательной исламизации гражданского общества. Консервативная Партия благоденствия, от которой баллотировался тогдашний мэр Стамбула, оказалась под запретом. Сам Эрдоган тоже не избежал репрессий. Политика арестовали за искаженную цитату из поэмы пантюркистского писателя и политического деятеля начала XX века Зии Гёкальпа. "Мечети — наши казармы, минареты — наши штыки, купола — наши шлемы, а верующие — наши солдаты", — произнес Эрдоган на одном из своих выступлений, после чего был обвинен в разжигании межрелигиозной розни. Суд приговорил политика к десяти месяцам тюрьмы, однако затем наказание смягчили до 120 дней заключения. При этом ему пришлось оставить пост градоначальника из-за пятилетнего запрета заниматься политической деятельностью. "Во время задержания он вызывал интерес благодаря своей узнаваемости даже в небольших городах за пределами Стамбула и симпатии среди консерваторов. После освобождения из тюрьмы он придерживался позиции под именем "новаторов" против профессора Неджметтина Эрбакана, лидера Партии благоденствия движения "Национальное видение". Позже он вместе со своими более умеренными и молодыми друзьями создал Партию справедливости и развития (ПСР). В этот период основной целью ПСР было полноправное членство в ЕС и углубление отношений с США. В период становления ПСР все без исключения хорошо выполнявшие свою работу были приглашены в партию и наняты высокоталантливые консультанты. На выборах 2002 года он был избран премьер-министром, набрав 34% голосов", - рассказал Озер. "Сюда я больше не приеду" В январе 2009 года на всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали не экономику, а политический скандал с участием Эрдогана. Тогда, будучи премьером, Эрдоган покинул форум, громко хлопнув дверью. Эрдоган в знак солидарности с Палестиной демонстративно покинул заседание всемирного экономического форума в Давосе, на котором присутствовал экс-президент Израиля Шимон Перес, заявив, что больше не будет участвовать в нем. "Вы хорошо знаете, как убивать людей", – заявил Эрдоган после выступления Переса, резко осудив действия израильской армии в Газе. Кроме того, он был возмущен временем, отведенным ему для выступления. По его словам, президенту Израиля предоставили для выступления четверть часа, а ему всего лишь несколько минут. "Для меня Давос завершился. Отныне я больше сюда не приеду", – сказал турецкий премьер, после чего демонстративно покинул зал. Тысячи людей приветствовали Эрдогана в аэропорту Ататюрк в Стамбуле, скандируя его имя и размахивая турецкими и палестинскими флагами. Некоторые сторонники Эрдогана выкрикивали лозунги "Турция с тобой", другие приветствовали премьер-министра как "нового мирового лидера". Эрдоган обратился к толпе, заявив, что заступился перед Пересом за турецкую честь. "Я знаю только одно: я должен защищать честь Турции и турецкого народа", – сказал он. "Я не вождь племени, я – премьер-министр Турции. Я должен делать то, что должен". Устоявший после путчаЭрдоган считает политиком исламистского толка, его определяют как человека, который пытался модернизировать ислам и создать некий прообраз исламской, но светской партии, заметил аналитик Ильгар Велизаде. "После Эрбакана флаг политического ислама, адаптированного под нынешние реалии, подхватил Эрдоган. Ставка на прогрессивный ислам стала успешной, он пришел к власти и повел свою страну по этому пути. Путь был непростой, было полон проблем. Было много ошибок, и на этих ошибках Эрдоган укреплялся, реформировался", - сказал аналитик. Экономические реформы, проведенные ПСР, существенно укрепили экономику Турции, повысились доходы населения, удалось справиться и с инфляцией. Соответственно вырос и авторитет Эрдогана, в лице которого избиратели видели успешного лидера и умелого политика. Вместе с тем Эрдоган постепенно возвращал в повседневную жизнь исламскую религию, что вызывало недовольство сторонников светского развития страны. 15 июля 2016 года произошла кровавая попытка военного переворота, организованная, согласно заявлениям Эрдогана, организацией проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Хотя в перевороте участвовали офицеры Фетхуллаха Гюлена (почти все), было видно, что некоторые офицеры, опасавшиеся ухода из НАТО, поддержали эту инициативу. "Парадоксально, Великобритания была первой западной страной, осудившей переворот и свое решение поддержать избранную администрацию после 15 июля. Администрация Анкары, которая с 2016 года поддерживает союзнические отношения с правительством Великобритании по многим вопросам внешней политики, имеет признаки того, что было установлено тактическое сотрудничество с Москвой и стратегическое сотрудничество с Лондоном", - вспоминает Озер. УпорствоПосле попытки переворота Эрдоган, укрепивший свои позиции с переходом к президентской системе, стал принимать более жесткие решения. "Упорство" Эрдогана, особенно в отношении экономики и процентов, вызвало быстрый рост инфляции. Фактически президент, сумевший мастерски собрать своих противников в свою систему, вырвался из процесса, в котором он получил большую поддержку общественности с созданной им вертикали власти", - считает Озер. За две недели до первого тура президентских выборов 14 мая на повестке дня оказалось состояние здоровья Эрдогана - фактор, который мог бы повлиять на итоги голосования. Турецкий президент плохо себя почувствовал в прямом эфире, беседуя с журналистами. Интервью возобновилось спустя 20 минут, Эрдоган попросил прощения и заявил, что простудился во время митингов в рамках предвыборной кампании. Позже его пресс-служба заверила, что Эрдоган полон энергии. Тем не менее, он отменил участие в ближайших публичных мероприятиях, в частности, в церемонии завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок турецкой АЭС "Аккую" (подключился онлайн вместе с российским лидером Владимиром Путиным). А уже на пятый день после недомогания, Эрдоган принял участие в Стамбульском авиафестивале и на митинге в Измире. На фестиваль он приехал на национальном автомобиле TOGG и бросил цветы размахивающим флагами сторонникам. За рулем автомобиля был президент Азербайджана Ильхам Алиев. В машине также прибыл премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейбе. БудущееПо мнению экспертов, президентские выборы в Турции решают судьбу будущего Турции. Турция превратилась в мощное государство – в экономическом и военно-политическом отношении. Она вошла в первую двадцатку мировых экономик, создала современные инфраструктуру и вооруженные силы. Турецкий военно-промышленный комплекс набирает обороты, турецкая армия, вооруженная новейшим оружием, присутствует в Сирии, Ливии и Северном Ираке. Анкара проводит военные операции в этих странах, а также играет все более важную роль на Южном Кавказе, в Центральной Азии, в Северной Африке, где она создает военно-политические блоки. "Турция сегодня является очень динамично развивающимся государством, входит в мировую двадцатку по объему ВВП. Турция является очень важной военно-политической державой в регионе. Эрдоган, его личные качества и харизма сыграли не последнюю роль в том, какой Турция является сегодня", - сказал аналитик Ильгар Велизаде.

https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874630793.html

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https://ria.ru/20230524/turtsiya-1873915677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган