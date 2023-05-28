https://ria.ru/20230528/erdogan-1874629984.html

Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ

Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2023

Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган будет следить за процессом голосования во втором туре президентских выборов из Стамбула, ожидается, что после 18.00... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T10:36

2023-05-28T10:36

2023-05-28T10:36

в мире

турция

стамбул

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган будет следить за процессом голосования во втором туре президентских выборов из Стамбула, ожидается, что после 18.00 приедет в столицу - Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Ожидается, что до 18.00 (совпадает с мск) президент Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, потом прибудет в Анкару", - передал телеканал. Голосование на выборах завершится в 17.00.

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Влада Копылова

в мире, турция, стамбул, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган