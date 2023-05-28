Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874629984.html
Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ
Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2023
Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган будет следить за процессом голосования во втором туре президентских выборов из Стамбула, ожидается, что после 18.00... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T10:36
2023-05-28T10:36
в мире
турция
стамбул
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874451330_0:390:2946:2047_1920x0_80_0_0_9eed5a9185b8a52bb2c496db9ce6b8a9.jpg
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган будет следить за процессом голосования во втором туре президентских выборов из Стамбула, ожидается, что после 18.00 приедет в столицу - Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber. Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. "Ожидается, что до 18.00 (совпадает с мск) президент Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, потом прибудет в Анкару", - передал телеканал. Голосование на выборах завершится в 17.00.
https://ria.ru/20230528/vybory-1874325007.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874451330_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_5449d20160679f66cfb3435fe9e6c466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, сообщили СМИ

TRT Haber: Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, а затем прибудет в Анкару

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган будет следить за процессом голосования во втором туре президентских выборов из Стамбула, ожидается, что после 18.00 приедет в столицу - Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье в 08.00 по местному времени (совпадает с мск) с открытием избирательных участков. За президентское кресло борются нынешний глава республики Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
"Ожидается, что до 18.00 (совпадает с мск) президент Эрдоган будет следить за ходом выборов из Стамбула, потом прибудет в Анкару", - передал телеканал.
Голосование на выборах завершится в 17.00.
Урна для бюллетеней на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Процедура выборов президента Турции
Вчера, 03:13
 
В миреТурцияСтамбулПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала