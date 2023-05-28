Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874634723.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три района Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:32
2023-05-28T11:32
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304956_0:268:2872:1884_1920x0_80_0_0_d1b6b9f6d325c6666711e158f2597b02.jpg
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три района Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...10.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html
https://ria.ru/20230527/snaryad-1874567725.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304956_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_cbf754b61033264a00cda2008878fdc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ
Повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Повреждения в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три района Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...10.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Вчера, 00:51
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
При украинском обстреле Донецка в квартиру многоэтажки попал снаряд
27 мая, 18:33
 
ПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала