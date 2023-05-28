https://ria.ru/20230528/donetsk-1874634723.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три района Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T11:32

2023-05-28T11:32

2023-05-28T11:32

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли три района Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 9.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...10.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html

https://ria.ru/20230527/snaryad-1874567725.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк