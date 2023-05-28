https://ria.ru/20230528/donetsk-1874600593.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T00:51
2023-05-28T00:51
2023-05-28T00:51
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230528/trevoga-1874599777.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов "натовского" калибра