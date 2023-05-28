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Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/donbass-1874665085.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 28.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:24
2023-05-28T16:24
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров...15.50 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...15.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 14.50 мск выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230528/donetsk-1874663132.html
https://ria.ru/20230528/obstrely-1874652113.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров...15.50 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...15.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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Вчера, 16:09
Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 14.50 мск выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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