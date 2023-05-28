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Ефимов: в районе Филевский Парк откроют детсад по городской программе - РИА Новости, 28.05.2023
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11:10 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/detsad-1874457064.html
Ефимов: в районе Филевский Парк откроют детсад по городской программе
Ефимов: в районе Филевский Парк откроют детсад по городской программе - РИА Новости, 28.05.2023
Ефимов: в районе Филевский Парк откроют детсад по городской программе
Столичные власти предоставили инвестору в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год" участок для открытия детского сада в районе Филевский Парк,... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T11:10
2023-05-28T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год" участок для открытия детского сада в районе Филевский Парк, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам проведения аукциона с частным дошкольным образовательным учреждением "1 Первый детский" заключен договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Для перехода на льготную ставку аренды инвестору предстоит отремонтировать объект, оснастить его необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что в двухэтажном здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров смогут разместится около 60 воспитанников. Льготная ставка аренды будет распространяться как на само здание, так и на земельный участок вокруг него.Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов образования работает в столице с 2013 года. По ее условиям, победивший в торгах инвестор должен уже через полгода приступить к образовательной деятельности (если зданию требуется ремонт, то не позднее 18 месяцев). Доля детей-москвичей, обучающихся в детском саду, должна составлять не менее 80% от общего числа воспитанников. В рамках программы заключено 28 договоров аренды нежилых помещений.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: в районе Филевский Парк откроют детсад по городской программе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год" участок для открытия детского сада в районе Филевский Парк, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам проведения аукциона с частным дошкольным образовательным учреждением "1 Первый детский" заключен договор аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Для перехода на льготную ставку аренды инвестору предстоит отремонтировать объект, оснастить его необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В столичном департаменте городского имущества уточнили, что в двухэтажном здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров смогут разместится около 60 воспитанников. Льготная ставка аренды будет распространяться как на само здание, так и на земельный участок вокруг него.
Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов образования работает в столице с 2013 года. По ее условиям, победивший в торгах инвестор должен уже через полгода приступить к образовательной деятельности (если зданию требуется ремонт, то не позднее 18 месяцев). Доля детей-москвичей, обучающихся в детском саду, должна составлять не менее 80% от общего числа воспитанников. В рамках программы заключено 28 договоров аренды нежилых помещений.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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