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Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/deti-1874637488.html
Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино
Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино
Черепно-мозговую травму и минно-взрывную травму диагностировали у детей, которые были ранены в результате обстрела Шебекино в субботу, сообщила главврач... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:04
2023-05-28T12:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Черепно-мозговую травму и минно-взрывную травму диагностировали у детей, которые были ранены в результате обстрела Шебекино в субботу, сообщила главврач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова. "Одному подростку был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Лечение определено консервативно. Второму подростку был поставлен диагноз — минно-взрывная травма. Обширная рваная рана голени, была проведена первичная хирургическая обработка", — публикует видео с комментарием Кизиловой оперштаб Белгородской области.Отмечается, что состояние детей при госпитализации определялось как средней тяжести. В настоящее время они проходят лечение в условиях стационара. В субботу 27 мая город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков
Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино

Главврач детской больницы рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Черепно-мозговую травму и минно-взрывную травму диагностировали у детей, которые были ранены в результате обстрела Шебекино в субботу, сообщила главврач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова.
"Одному подростку был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Лечение определено консервативно. Второму подростку был поставлен диагноз — минно-взрывная травма. Обширная рваная рана голени, была проведена первичная хирургическая обработка", — публикует видео с комментарием Кизиловой оперштаб Белгородской области.
Отмечается, что состояние детей при госпитализации определялось как средней тяжести. В настоящее время они проходят лечение в условиях стационара.
В субботу 27 мая город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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