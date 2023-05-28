https://ria.ru/20230528/deti-1874637488.html

Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино

Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023

Врач рассказала о состоянии детей, попавших под обстрел в Шебекино

Черепно-мозговую травму и минно-взрывную травму диагностировали у детей, которые были ранены в результате обстрела Шебекино в субботу, сообщила главврач... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:04

2023-05-28T12:04

2023-05-28T12:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Черепно-мозговую травму и минно-взрывную травму диагностировали у детей, которые были ранены в результате обстрела Шебекино в субботу, сообщила главврач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова. "Одному подростку был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Лечение определено консервативно. Второму подростку был поставлен диагноз — минно-взрывная травма. Обширная рваная рана голени, была проведена первичная хирургическая обработка", — публикует видео с комментарием Кизиловой оперштаб Белгородской области.Отмечается, что состояние детей при госпитализации определялось как средней тяжести. В настоящее время они проходят лечение в условиях стационара. В субботу 27 мая город Шебекино Белгородской области подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков