https://ria.ru/20230528/blagoustroystvo-1874664827.html

В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров

В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров - РИА Новости, 28.05.2023

В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров

Работы по благоустройству территории около Дворца пионеров начались в Москве, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T16:23

2023-05-28T16:23

2023-05-28T16:23

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству территории около Дворца пионеров начались в Москве, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Начали благоустройство территории около московского Дворца пионеров. Сейчас приводим в порядок главный вход, "Площадь парадов" и центральную аллею", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что планируется провести работы по установке нового освещения и навигации, восстановлению цветника, а также установке пандусов для маломобильных людей. Кроме того, на территории дворца пионеров появятся модульные кубы, которые подойдут для отдыха, лекций или выставок. Собянин подчеркнул, что реставрационные работы в пяти корпусах Дворца закончены наполовину. "В пяти корпусах выполнили уже чуть более половины работ. Сейчас строители ремонтируют кровлю зданий, внутри специалисты восстанавливают элементы интерьеров", - заявил мэр столицы.

https://ria.ru/20230528/privivki-1874657849.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы