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В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров - РИА Новости, 28.05.2023
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16:23 28.05.2023
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В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров
В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров - РИА Новости, 28.05.2023
В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров
Работы по благоустройству территории около Дворца пионеров начались в Москве, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T16:23
2023-05-28T16:23
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москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству территории около Дворца пионеров начались в Москве, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Начали благоустройство территории около московского Дворца пионеров. Сейчас приводим в порядок главный вход, "Площадь парадов" и центральную аллею", - говорится в сообщении. Мэр отметил, что планируется провести работы по установке нового освещения и навигации, восстановлению цветника, а также установке пандусов для маломобильных людей. Кроме того, на территории дворца пионеров появятся модульные кубы, которые подойдут для отдыха, лекций или выставок. Собянин подчеркнул, что реставрационные работы в пяти корпусах Дворца закончены наполовину. "В пяти корпусах выполнили уже чуть более половины работ. Сейчас строители ремонтируют кровлю зданий, внутри специалисты восстанавливают элементы интерьеров", - заявил мэр столицы.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
В Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров

Собянин: в Москве начались работы по благоустройству территории у Дворца пионеров

© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев | Перейти в медиабанкДворец пионеров
Дворец пионеров - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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Дворец пионеров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству территории около Дворца пионеров начались в Москве, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Начали благоустройство территории около московского Дворца пионеров. Сейчас приводим в порядок главный вход, "Площадь парадов" и центральную аллею", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что планируется провести работы по установке нового освещения и навигации, восстановлению цветника, а также установке пандусов для маломобильных людей. Кроме того, на территории дворца пионеров появятся модульные кубы, которые подойдут для отдыха, лекций или выставок.
Собянин подчеркнул, что реставрационные работы в пяти корпусах Дворца закончены наполовину.
"В пяти корпусах выполнили уже чуть более половины работ. Сейчас строители ремонтируют кровлю зданий, внутри специалисты восстанавливают элементы интерьеров", - заявил мэр столицы.
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