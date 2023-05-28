https://ria.ru/20230528/bespilotnik-1874674128.html

В Подмосковье пройдет конкурс "Аэрологистика"

В Подмосковье пройдет конкурс "Аэрологистика" - РИА Новости, 28.05.2023

В Подмосковье пройдет конкурс "Аэрологистика"

Крупнейшее мероприятие в области беспилотной доставки грузов по воздуху - технологический конкурс "Аэрологистика" стартовал в Подмосковье и продлится неделю,... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T17:44

2023-05-28T17:44

2023-05-28T21:35

экономика

технологии

московская область (подмосковье)

нпп "радар ммс"

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АЭРОДРОМ АЛФЕРЬЕВО (Московская область), 28 мая - РИА Новости. Крупнейшее мероприятие в области беспилотной доставки грузов по воздуху - технологический конкурс "Аэрологистика" стартовал в Подмосковье и продлится неделю, участие в нем примут шесть команд, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Аэронекст", одного из организаторов мероприятия, Глеб Бабинцев. "Мы подготовили очень сложную задачу для команд, и сегодня в мире мало технологических компаний, кто отважится на такое испытание. Значительная дистанция, десятки взлетов и посадок на динамически изменяемом маршруте с перегрузкой багажа, ограниченный маршрутный коридор - самая реалистичная имитация полетов в условиях городской инфраструктуры. Каждое следующее испытание усложняется, на Сателлите 2 (втором этапе конкурса - ред.) появится динамический маршрут и исчезнет техническое обслуживание на площадках, а в следующем году предстоит еще и автоматически уклоняться от столкновений", - рассказал Бабинцев. Он пояснил, что конкурс нацелен на разработку и испытание в экспериментальном правовом режиме технологических решений, критически важных для начала широкого применения в Российской Федерации беспилотников для перевозки грузов по воздуху. Организаторами конкурса выступают Ассоциация "Аэронекст" и Фонд поддержки проектов НТИ. Бабинцев уточнил, что каждый день в конкурсе будет принимать участие одна из шести команд, представляющих российских разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС), они будут соревноваться в преодолении комплексного технологического барьера, существующего в области доставки грузов на беспилотниках. Среди участников - команды компаний "ГБС" - ООО "Грузовые беспилотные системы", "Геоскан", "НПП Радар ммс", "Летающие машины Тюринга", "Омнитех" и "ДИАМ-АЭРО". "Технологический конкурс "Аэрологистика" позволит ведущим компаниям отработать и публично продемонстрировать уровень своих разработок по таким важным параметрам, как автоматизация БВС (беспилотного воздушного судна - ред.) - в рамках конкурса движение осуществляется в полностью автономном режиме, включая взлет и посадку; надежность работы БВС в реальных условиях. А в 2024 году будут также тестироваться технологии избегания столкновений в воздушном пространстве - в воздухе будет двигаться несколько летательных аппаратов, и для победы в конкурсе необходимо не только выполнить полет автономно, но и избежать столкновения без вмешательства оператора БВС", - пояснил Юрий Молодых, управляющий директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов НТИ.

https://ria.ru/20230528/roboty-1874623291.html

https://ria.ru/20170616/1496620820.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, московская область (подмосковье), нпп "радар ммс"