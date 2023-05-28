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Белоруссия прикрыла дороги на границе с Россией, сообщили в Совбезе страны - РИА Новости, 28.05.2023
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21:01 28.05.2023 (обновлено: 21:45 28.05.2023)
https://ria.ru/20230528/belorussiya-1874700837.html
Белоруссия прикрыла дороги на границе с Россией, сообщили в Совбезе страны
Белоруссия прикрыла дороги на границе с Россией, сообщили в Совбезе страны - РИА Новости, 28.05.2023
Белоруссия прикрыла дороги на границе с Россией, сообщили в Совбезе страны
Белоруссия в целях обеспечения безопасности приняла меры по прикрытию дорог, связывающих ее с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T21:01
2023-05-28T21:45
белоруссия
россия
в мире
александр вольфович
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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Белоруссия в целях обеспечения безопасности приняла меры по прикрытию дорог, связывающих ее с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.По его словам, в стране усилили государственную границу, организовав тесное взаимодействие между КГБ, органами пограничной службы и МВД. Кроме того, вторым эшелоном стоят подразделения Сил специальных операций. Они прикрывают основные направления, где могут пройти незаконные вооруженные формирования, уточнил Вольфович."При этом мы обратили внимание и на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, Российской Федерации, и понимая, что как таковой границы с Россией у нас нет, мы предприняли ряд шагов по прикрытию в том числе различных дорог неосновного пользования", — подчеркнул генерал.Он добавил, что цель этих действий — обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.Госсекретарь также отметил, что население приграничных районов республики активно сообщает компетентным органам о появлении незнакомых людей и техники. По его словам, люди относятся с пониманием к проводимым учениям по задержанию диверсионно-разведывательных групп.Вольфович напомнил, что в ближайшее время планируется подписание президентского указа о народном ополчении. В соответствии с ним мужское население, не отвлекаясь от своих основных обязанностей, будет при необходимости патрулировать населенные пункты, помогая подразделениям территориальной обороны и обеспечивая порядок. Генерал добавил, что не только мужчины, но и женщины выражают желание вступить в ряды народного ополчения.
https://ria.ru/20230525/shoygu-1874040519.html
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белоруссия, россия, в мире, александр вольфович
Белоруссия, Россия, В мире, Александр Вольфович
Белоруссия прикрыла дороги на границе с Россией, сообщили в Совбезе страны

Совбез Белоруссии: Минск прикрыл дороги на границе с Россией для обеспечения безопасности

© AP PhotoГраница России и Белоруссии
Граница России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP Photo
Граница России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Белоруссия в целях обеспечения безопасности приняла меры по прикрытию дорог, связывающих ее с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, в стране усилили государственную границу, организовав тесное взаимодействие между КГБ, органами пограничной службы и МВД. Кроме того, вторым эшелоном стоят подразделения Сил специальных операций. Они прикрывают основные направления, где могут пройти незаконные вооруженные формирования, уточнил Вольфович.
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"При этом мы обратили внимание и на восточную границу. Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, Российской Федерации, и понимая, что как таковой границы с Россией у нас нет, мы предприняли ряд шагов по прикрытию в том числе различных дорог неосновного пользования", — подчеркнул генерал.
Он добавил, что цель этих действий — обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.
Госсекретарь также отметил, что население приграничных районов республики активно сообщает компетентным органам о появлении незнакомых людей и техники. По его словам, люди относятся с пониманием к проводимым учениям по задержанию диверсионно-разведывательных групп.
Вольфович напомнил, что в ближайшее время планируется подписание президентского указа о народном ополчении. В соответствии с ним мужское население, не отвлекаясь от своих основных обязанностей, будет при необходимости патрулировать населенные пункты, помогая подразделениям территориальной обороны и обеспечивая порядок. Генерал добавил, что не только мужчины, но и женщины выражают желание вступить в ряды народного ополчения.
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БелоруссияРоссияВ миреАлександр Вольфович
 
 
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