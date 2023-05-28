https://ria.ru/20230528/azerbaydzhan-1874619815.html
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана - РИА Новости, 28.05.2023
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, отметив заслуженный авторитет страны на... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T09:09
2023-05-28T09:09
2023-05-28T09:38
азербайджан
владимир путин
россия
ильхам алиев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, отметив заслуженный авторитет страны на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.Двадцать восьмого мая Азербайджанская Республика отмечает День независимости."Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.Отношения России и Азербайджана, продолжил Путин, вышли на новый уровень союзнического взаимодействия, развивается двустороннее сотрудничество в различных сферах.Путин уверен, что усилиями двух стран и дальше будут наращиваться партнёрские связи на благо дружественных народов."От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - заключил Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азербайджан, владимир путин, россия, ильхам алиев
Азербайджан, Владимир Путин, Россия, Ильхам Алиев
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Президент Путин: Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом в мире
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, отметив заслуженный авторитет страны на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.
Двадцать восьмого мая Азербайджанская Республика отмечает День независимости.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Отношения России и Азербайджана, продолжил Путин, вышли на новый уровень союзнического взаимодействия, развивается двустороннее сотрудничество в различных сферах.
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Путин уверен, что усилиями двух стран и дальше будут наращиваться партнёрские связи на благо дружественных народов.
"От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - заключил Путин.