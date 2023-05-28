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Полиция оцепила периметр штаб-квартиры правящей партии в Анкаре
Полиция оцепила периметр штаб-квартиры правящей партии в Анкаре - РИА Новости, 28.05.2023
Полиция оцепила периметр штаб-квартиры правящей партии в Анкаре
Турецкая полиция и военные оцепили периметр штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T13:43
2023-05-28T13:43
2023-05-28T13:43
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анкара (провинция)
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Турецкая полиция и военные оцепили периметр штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Перед зданием штаб-квартиры усилены меры безопасности. Сотрудники полиции и вооруженные автоматами военные стоят через каждый 1-2 метра оцепленной территории. Неподалеку в автобусах сидят спецназовцы. На данный момент на территорию генштаба не допускаются даже прошедшие аккредитацию журналисты. По словам сотрудников силовых структур, ожидается, что президент Тайип Эрдоган после 19.00 прибудет в штаб-квартиру АК Parti. Сторонники Эрдогана, которые в первом туре могли ожидать его выступления рядом со штаб-квартирой, сегодня пока не допускаются близко к территории.
https://ria.ru/20230528/turtsiya-1874644922.html
анкара (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), президентские выборы в турции
В мире, Анкара (провинция), Президентские выборы в Турции
Полиция оцепила периметр штаб-квартиры правящей партии в Анкаре
Полиция и военные оцепили периметр штаб-квартиры правящей партии в Анкаре