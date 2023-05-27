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Глава Georgian Airways: Зурабишвили станет персоной нон грата для Грузии - РИА Новости, 27.05.2023
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20:29 27.05.2023 (обновлено: 20:50 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/zurabishvili-1874581735.html
Глава Georgian Airways: Зурабишвили станет персоной нон грата для Грузии
Глава Georgian Airways: Зурабишвили станет персоной нон грата для Грузии - РИА Новости, 27.05.2023
Глава Georgian Airways: Зурабишвили станет персоной нон грата для Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не пытается наладить отношения с соседними странами, поэтому вскоре она может стать персоной нон грата в собственной стране, РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:29
2023-05-27T20:50
в мире
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москва
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не пытается наладить отношения с соседними странами, поэтому вскоре она может стать персоной нон грата в собственной стране, заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.&quot;Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией&quot;, — сказал он на брифинге.Журналисты также спросили у Гаиашвили, остается ли президент персоной нон грата для Georgian Airways. Он ответил, что, исходя из выступления Зурабишвили на торжестве Дня независимости 26 мая, когда она осудила правящие власти за внешнюю политику, он опасается, что глава государства станет нежелательным лицом не только для авиакомпании, но и для всей страны.В прошлое воскресенье Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата и запретила ей пользоваться услугами перевозчика. Днем ранее президент объявила бойкот авиакомпании из-за ее решения начать прямые рейсы в Москву. Глава государства призвала всех граждан присоединиться к ее инициативе и отказаться от услуг Georgian Airways.Десятого мая Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал заявление президента полным абсурдом.
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в мире, грузия, россия, москва, саломе зурабишвили, georgian airways
В мире, Грузия, Россия, Москва, Саломе Зурабишвили, Georgian Airways
Глава Georgian Airways: Зурабишвили станет персоной нон грата для Грузии

Глава Georgian Airways обвинил президента Грузии в бездействии в отношении соседних стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 мая — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не пытается наладить отношения с соседними странами, поэтому вскоре она может стать персоной нон грата в собственной стране, заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
«

"Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией", — сказал он на брифинге.

Журналисты также спросили у Гаиашвили, остается ли президент персоной нон грата для Georgian Airways. Он ответил, что, исходя из выступления Зурабишвили на торжестве Дня независимости 26 мая, когда она осудила правящие власти за внешнюю политику, он опасается, что глава государства станет нежелательным лицом не только для авиакомпании, но и для всей страны.
В прошлое воскресенье Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата и запретила ей пользоваться услугами перевозчика. Днем ранее президент объявила бойкот авиакомпании из-за ее решения начать прямые рейсы в Москву. Глава государства призвала всех граждан присоединиться к ее инициативе и отказаться от услуг Georgian Airways.
Десятого мая Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая. На следующий день в Россию вылетел первый самолет Georgian Airways.
Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал заявление президента полным абсурдом.
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