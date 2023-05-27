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Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод - РИА Новости, 27.05.2023
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10:43 27.05.2023 (обновлено: 11:32 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/zavod-1874507970.html
Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод
Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод - РИА Новости, 27.05.2023
Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод
Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:43
2023-05-27T11:32
кемеровская область
горловка
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке Донецкой Народной Республики… С главой города Иваном Приходько он проверил, как идет строительство асфальтобетонного завода, который возводят при поддержке кузбасских специалистов", – говорится в сообщении. "Восстановление разрушенных дорог – одно из направлений нашей работы в братской Горловке. Поэтому мы помогаем со строительством асфальтобетонного завода и бетонно-растворного узла. Люди должны жить в нормальных условиях – независимо от того, в каком регионе нашей страны они живут", – цитирует пресс-служба Цивилева. Отмечается, что Приходько уточнил объекты дорожной инфраструктуры в Горловке, которые городская администрация планирует привести в порядок в первую очередь. Детали он обсудил с губернатором Кузбасса – команда строителей из региона работает в ДНР уже второй год. Накануне Цивилев обсудил объемы восстановительных работ с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В среду в Горловку прибыл очередной гуманитарный груз из Кузбасса: два большегруза привезли продукты, средства гигиены, бытовую технику для жителей города. Все это собирали сотрудники регионального министерства спорта и физической культуры, спортивные объединения области.
https://ria.ru/20230524/kuzbass-1873862139.html
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кемеровская область, горловка, сергей цивилев
Кемеровская область, Горловка, Сергей Цивилев

Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку
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КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. Кузбасские специалисты строят в Горловке асфальтобетонный завод, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке Донецкой Народной Республики… С главой города Иваном Приходько он проверил, как идет строительство асфальтобетонного завода, который возводят при поддержке кузбасских специалистов", – говорится в сообщении.
"Восстановление разрушенных дорог – одно из направлений нашей работы в братской Горловке. Поэтому мы помогаем со строительством асфальтобетонного завода и бетонно-растворного узла. Люди должны жить в нормальных условиях – независимо от того, в каком регионе нашей страны они живут", – цитирует пресс-служба Цивилева.
Отмечается, что Приходько уточнил объекты дорожной инфраструктуры в Горловке, которые городская администрация планирует привести в порядок в первую очередь. Детали он обсудил с губернатором Кузбасса – команда строителей из региона работает в ДНР уже второй год.
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Накануне Цивилев обсудил объемы восстановительных работ с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
В среду в Горловку прибыл очередной гуманитарный груз из Кузбасса: два большегруза привезли продукты, средства гигиены, бытовую технику для жителей города. Все это собирали сотрудники регионального министерства спорта и физической культуры, спортивные объединения области.
 
Кемеровская областьГорловкаСергей Цивилев
 
 
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