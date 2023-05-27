https://ria.ru/20230527/zaporozhe-1874499546.html

Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область

Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область - РИА Новости, 27.05.2023

Кириенко, Голикова и Мурашко посетили Запорожскую область

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили Запорожскую... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:39

2023-05-27T09:39

2023-05-27T18:36

россия

запорожская область

евгений балицкий

татьяна голикова

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили Запорожскую область, где побывали на различных социальные объектах и обсудили вопросы модернизации учебных заведений, рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. "С рабочим визитом Запорожскую область посетили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Они лично посетили важные социальные объекты нашего региона: центр первичной медико-санитарной помощи, новую амбулаторию общей практики, областной комплексный центр социального обслуживания населения", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он добавил, что отдельное внимание было уделено образовательной системе региона, обсуждалась подготовка к предстоящему учебному году и вопросы модернизации образовательных учреждений. Балицкий уточнил, что благодаря работе правительства России за 2022 год было приведено в порядок 145 учреждений образования, а в текущем году еще 64 школы будут восстановлены с помощью шефских регионов. "Благодарен правительству России за внимание ко всем социальным институтам на территории Запорожской области. Помощь в решении важнейших для наших жителей вопросов всегда показывает, что Россия - это социальное государство, где все нужды людей находятся на особом контроле", - добавил он.

https://ria.ru/20230527/obstrely-1874495184.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, евгений балицкий, татьяна голикова, михаил мурашко, общество