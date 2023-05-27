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Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения - РИА Новости, 27.05.2023

Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Япония в течение ближайших нескольких лет может создать свое оружие массового уничтожения, сообщает газета РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T03:27

2023-05-27T03:27

2023-05-27T03:27

япония

сша

китай

генри киссинджер

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Япония в течение ближайших нескольких лет может создать свое оружие массового уничтожения, сообщает газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, Киссинджер отметил, что Китай рассчитывает быть доминирующей силой в своем регионе. По его мнению, Пекин может занять настолько сильную позицию, что Индия и Япония вынуждены будут считаться с этим. Бывший госсекретарь США считает, что в ответ Япония может "разработать свое ядерное оружие массового уничтожения". Киссинджер отметил, что это может произойти в течение "трех, пяти или семи лет".

https://ria.ru/20230527/bayden-1874482407.html

япония

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китай

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япония, сша, китай, генри киссинджер, в мире