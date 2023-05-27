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Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения - РИА Новости, 27.05.2023
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03:27 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/yaponiya-1874485122.html
Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения
Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения - РИА Новости, 27.05.2023
Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Япония в течение ближайших нескольких лет может создать свое оружие массового уничтожения, сообщает газета РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T03:27
2023-05-27T03:27
япония
сша
китай
генри киссинджер
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Япония в течение ближайших нескольких лет может создать свое оружие массового уничтожения, сообщает газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, Киссинджер отметил, что Китай рассчитывает быть доминирующей силой в своем регионе. По его мнению, Пекин может занять настолько сильную позицию, что Индия и Япония вынуждены будут считаться с этим. Бывший госсекретарь США считает, что в ответ Япония может "разработать свое ядерное оружие массового уничтожения". Киссинджер отметил, что это может произойти в течение "трех, пяти или семи лет".
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япония, сша, китай, генри киссинджер, в мире
Япония, США, Китай, Генри Киссинджер, В мире
Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

Киссинджер: Япония в течение нескольких лет может создать оружие массового уничтожения

© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Япония в течение ближайших нескольких лет может создать свое оружие массового уничтожения, сообщает газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Киссинджер отметил, что Китай рассчитывает быть доминирующей силой в своем регионе. По его мнению, Пекин может занять настолько сильную позицию, что Индия и Япония вынуждены будут считаться с этим.
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Бывший госсекретарь США считает, что в ответ Япония может "разработать свое ядерное оружие массового уничтожения". Киссинджер отметил, что это может произойти в течение "трех, пяти или семи лет".
 
ЯпонияСШАКитайГенри КиссинджерВ мире
 
 
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