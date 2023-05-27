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Экс-первого замглавы района Хабаровского края уличили в крупных взятках
Экс-первого замглавы района Хабаровского края уличили в крупных взятках - РИА Новости, 27.05.2023
Экс-первого замглавы района Хабаровского края уличили в крупных взятках
Бывшего первого замглавы Ванинского муниципального района Хабаровского края отправили под домашний арест по делу о получении взяток в 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T05:47
2023-05-27T05:47
2023-05-27T05:47
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Бывшего первого замглавы Ванинского муниципального района Хабаровского края отправили под домашний арест по делу о получении взяток в 1,5 миллиона рублей, сообщает СУ СК по региону. "Находясь в должности первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, мужчина в период с 2017 по 2018 год получил взятки в общей сумме не менее 1,5 млн рублей за общее покровительство и выплату двум предприятиям субсидий", – говорится в сообщении. В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, он отправлен под домашний арест. Как отмечает прокуратура края, после возбуждения дела фигурант скрылся от следствия, его объявили в розыск и задержали 24 мая.
https://ria.ru/20230524/izyatie-1873761641.html
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хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-первого замглавы района Хабаровского края уличили в крупных взятках
Экс-первого замглавы района Хабаровского края уличили во взятках в полтора миллиона рублей