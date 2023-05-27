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Украинские СМИ сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области
В Харьковской области были слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:30
2023-05-27T19:30
2023-05-27T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Харьковской области были слышны взрывы, сообщило украинское интернет-издание "Страна". "Пишут о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области", - написало издание в своем телеграм-канале. Ранее воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в одном из районов Харьковской области
Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области