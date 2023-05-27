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Украинские войска обстреляли Володарское в ДНР - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 27.05.2023 (обновлено: 12:43 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/volodarskoe-1874518449.html
Украинские войска обстреляли Володарское в ДНР
Украинские войска обстреляли Володарское в ДНР - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска обстреляли Володарское в ДНР
Украинские войска обстреляли четырьмя ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Володарское, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:03
2023-05-27T12:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четырьмя ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Володарское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Володарское: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
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Влада Копылова
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Володарское в ДНР

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по населенному пункту Володарское в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четырьмя ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Володарское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Володарское: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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