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В Волновахе женщина погибла при обстреле - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/volnovakha-1874514926.html
В Волновахе женщина погибла при обстреле
В Волновахе женщина погибла при обстреле - РИА Новости, 27.05.2023
В Волновахе женщина погибла при обстреле
Один человек погиб, один человек ранен в результате обстрела города Волноваха, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:32
2023-05-27T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один человек ранен в результате обстрела города Волноваха, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 мая по состоянию на 11.00 (совпадает с мск – ред.) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха: в переулке Майском, 7 погибла женщина 1951 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в телеграм-канале представительства. Ранее представительство сообщало о том, что украинские войска в 09.30 обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html
волноваха
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Волновахе женщина погибла при обстреле

В Волновахе женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Один человек погиб, один человек ранен в результате обстрела города Волноваха, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 мая по состоянию на 11.00 (совпадает с мск – ред.) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Волноваха: в переулке Майском, 7 погибла женщина 1951 года рождения, ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в телеграм-канале представительства.
Ранее представительство сообщало о том, что украинские войска в 09.30 обстреляли Волноваху тремя ракетами из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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