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Украинские войска обстреляли Волноваху ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.05.2023
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10:50 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/volnovakha-1874508793.html
Украинские войска обстреляли Волноваху ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Волноваху ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска обстреляли Волноваху ракетами из РСЗО
Украинские войска в 09.30 обстреляли Волноваху 3 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:50
2023-05-27T10:50
в мире
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 обстреляли Волноваху 3 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 09.30 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
волноваха
донецкая народная республика
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в мире, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Волноваху ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 09.30 обстреляли Волноваху 3 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 09.30 - населенный пункт Богатырь – населенный пункт Волноваха: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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