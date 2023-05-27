https://ria.ru/20230527/voda-1874522266.html

В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний

В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний - РИА Новости, 27.05.2023

В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний

После гидравлических испытаний специалисты включили горячую воду в 5 тысячах столичных зданий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:32

2023-05-27T12:32

2023-05-27T12:32

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общество

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. После гидравлических испытаний специалисты включили горячую воду в 5 тысячах столичных зданий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что специалисты комплекса городского хозяйства в полном объеме приступили к проведению гидравлических испытаний. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок - к 1 сентября. "С 15 мая начались временные плановые отключения горячей воды, которые необходимы для качественной подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. В настоящее время горячее водоснабжение уже восстановлено в 5 тысячах зданий, среди которых около 3 тысячи жилых домов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что всего специалисты проверят системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

https://ria.ru/20230527/leto-1874519881.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва