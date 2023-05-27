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В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний
В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний - РИА Новости, 27.05.2023
В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний
После гидравлических испытаний специалисты включили горячую воду в 5 тысячах столичных зданий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:32
2023-05-27T12:32
2023-05-27T12:32
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. После гидравлических испытаний специалисты включили горячую воду в 5 тысячах столичных зданий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что специалисты комплекса городского хозяйства в полном объеме приступили к проведению гидравлических испытаний. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок - к 1 сентября. "С 15 мая начались временные плановые отключения горячей воды, которые необходимы для качественной подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. В настоящее время горячее водоснабжение уже восстановлено в 5 тысячах зданий, среди которых около 3 тысячи жилых домов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что всего специалисты проверят системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва
В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после испытаний
В пяти тысячах зданий в Москве включили горячую воду после гидравлических испытаний
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
После гидравлических испытаний специалисты включили горячую воду в 5 тысячах столичных зданий, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что специалисты комплекса городского хозяйства в полном объеме приступили к проведению гидравлических испытаний. Всего предстоит проверить более 17 тысяч километров сетей, все работы будут завершены в установленный срок - к 1 сентября.
"С 15 мая начались временные плановые отключения горячей воды, которые необходимы для качественной подготовки системы теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. В настоящее время горячее водоснабжение уже восстановлено в 5 тысячах зданий, среди которых около 3 тысячи жилых домов", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что всего специалисты проверят системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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