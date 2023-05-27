https://ria.ru/20230527/velosipedy-1874528723.html

Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке"

Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке" - РИА Новости, 27.05.2023

Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке"

Бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк смогут обладатели безлимитных проездных билетов "Тройка" или карты москвича, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:23

2023-05-27T13:23

2023-05-27T13:24

общество

москва

балашиха

сергей собянин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк смогут обладатели безлимитных проездных билетов "Тройка" или карты москвича, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк. Это пилотный проект, который стартует этим летом и сделает велопрокат ещё популярнее. Москвичи сэкономят время, деньги и внесут позитивный вклад в экологию города". - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.Он добавил, что длительность бесплатной поездки — до 30 минут. Количество поездок в день неограниченно, а общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 поездок, на 90 дней — 180 поездок, на 365 дней (билет "Единый") — 390 поездок."Чтобы воспользоваться специальным тарифом, надо будет привязать карту "Тройка" или карту москвича к личному кабинету в приложении "Метро Москвы". В прокат можно брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0", - добавил мэр столицы.Собянин уточнил, что прокатные станции есть почти во всех районах города, в том числе за МКАД и в подмосковной Балашихе. В этом году откроют 28 новых станций у Парка Победы, парка "Яуза", станции метро "Митино", в районах Новопеределкино и Тушино.Велосезон официально стартовал в Москве 29 апреля.

https://ria.ru/20230208/velosiped-1741117178.html

https://ria.ru/20230430/veloputeshestvennik-1868110971.html

москва

балашиха

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, балашиха, сергей собянин