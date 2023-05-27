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Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке" - РИА Новости, 27.05.2023
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13:23 27.05.2023 (обновлено: 13:24 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/velosipedy-1874528723.html
Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке"
Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке" - РИА Новости, 27.05.2023
Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке"
Бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк смогут обладатели безлимитных проездных билетов "Тройка" или карты москвича, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:23
2023-05-27T13:24
общество
москва
балашиха
сергей собянин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк смогут обладатели безлимитных проездных билетов "Тройка" или карты москвича, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк. Это пилотный проект, который стартует этим летом и сделает велопрокат ещё популярнее. Москвичи сэкономят время, деньги и внесут позитивный вклад в экологию города". - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.Он добавил, что длительность бесплатной поездки — до 30 минут. Количество поездок в день неограниченно, а общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 поездок, на 90 дней — 180 поездок, на 365 дней (билет "Единый") — 390 поездок."Чтобы воспользоваться специальным тарифом, надо будет привязать карту "Тройка" или карту москвича к личному кабинету в приложении "Метро Москвы". В прокат можно брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0", - добавил мэр столицы.Собянин уточнил, что прокатные станции есть почти во всех районах города, в том числе за МКАД и в подмосковной Балашихе. В этом году откроют 28 новых станций у Парка Победы, парка "Яуза", станции метро "Митино", в районах Новопеределкино и Тушино.Велосезон официально стартовал в Москве 29 апреля.
https://ria.ru/20230208/velosiped-1741117178.html
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общество, москва, балашиха, сергей собянин
Общество, Москва, Балашиха, Сергей Собянин
Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по "Тройке"

Велосипедами "Велобайка" можно будет бесплатно пользоваться по карте москвича и "Тройке"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Прохожий во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк смогут обладатели безлимитных проездных билетов "Тройка" или карты москвича, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на карту "Тройка" или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса Велобайк. Это пилотный проект, который стартует этим летом и сделает велопрокат ещё популярнее. Москвичи сэкономят время, деньги и внесут позитивный вклад в экологию города". - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.
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Он добавил, что длительность бесплатной поездки — до 30 минут. Количество поездок в день неограниченно, а общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней — 60 поездок, на 90 дней — 180 поездок, на 365 дней (билет "Единый") — 390 поездок.
"Чтобы воспользоваться специальным тарифом, надо будет привязать карту "Тройка" или карту москвича к личному кабинету в приложении "Метро Москвы". В прокат можно брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0", - добавил мэр столицы.
Собянин уточнил, что прокатные станции есть почти во всех районах города, в том числе за МКАД и в подмосковной Балашихе. В этом году откроют 28 новых станций у Парка Победы, парка "Яуза", станции метро "Митино", в районах Новопеределкино и Тушино.
Велосезон официально стартовал в Москве 29 апреля.
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ОбществоМоскваБалашихаСергей Собянин
 
 
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