Сооснователь Pink Floyd Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс отверг обвинения в восхвалении национал-социализма и разжигании ненависти. Ранее издание Spiegel сообщало, что полиция Берлина ведет расследование против Уотерса после его выступления в многолетнем образе диктатора c повязкой. По мнению полицейских, костюм музыканта мог использоваться для восхваления национал-социализма и разжигания ненависти "Мое недавнее выступление в Берлине вызвало ложные нападки со стороны тех, кто хочет очернить и заставить меня замолчать, потому что не согласен с моими политическими взглядами и моральными принципами. Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Попытки представить эти элементы как нечто иное являются изворотливыми и политически мотивированными", – говорится в заявлении музыканта, опубликованном в его Twitter. Уотерс отметил, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения. "Независимо от последствий нападок на меня, я буду продолжать осуждать несправедливость и всех тех, кто ее творит", – добавил музыкант. Причиной для расследования против Уотерса послужило то, что на концерте в прошлую среду в Берлине он был по обычаю одет в длинное черное кожаное пальто с красной повязкой на руке. Это – сценический образ диктатора, который Уотерс использует несколько десятков лет, когда исполняет песню In the Flesh со знаменитого альбома The Wall, в экранизации которого этот образ был впервые показан. С программой The Wall Уотерс выступал в мировых столицах десятки раз. Один из таких концертов в Берлине – в 1990 году – был снят на видео и считается классической записью шоу рок-музыкантов. Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря полиции написал, что такая одежда "напоминает форму офицера СС", может использоваться для "восхваления национал-социалистического режима" и "нарушить общественный покой". Результаты расследования передадут в прокуратуру, которая определит, является ли это преступлением, добавил он. В последние месяцы в Германии звучат призывы бойкотировать и отменять концерты Уотерса на фоне его поддержки Палестины и критики Израиля, а также февральского выступления в ООН, где он заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Несмотря на попытки правительств нескольких городов сорвать концерты, защите Уотерса в суде удалось доказать неправомочность таких намерений.

