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Несколько областей Украины частично обесточены, сообщили в Минэнерго - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874520208.html
Несколько областей Украины частично обесточены, сообщили в Минэнерго
Несколько областей Украины частично обесточены, сообщили в Минэнерго - РИА Новости, 27.05.2023
Несколько областей Украины частично обесточены, сообщили в Минэнерго
Часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей РФ... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:11
2023-05-27T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей РФ после обстрелов остались без электричества, сообщили в субботу в украинском министерстве энергетики. "Ситуация в энергосистеме по состоянию на 27 мая: дефицит электроэнергии отсутствует, из-за обстрелов - без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается также, что на подконтрольной Киеву территории ДНР обесточены 26 населенных пунктов, без электроснабжения остаются две шахты. Бригады электриков ведут ремонтные работы там, где позволяет ситуация безопасности. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230527/lep-1874493047.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
Несколько областей Украины частично обесточены, сообщили в Минэнерго

Минэнерго Украины: несколько областей частично обесточены из-за обстрелов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей РФ после обстрелов остались без электричества, сообщили в субботу в украинском министерстве энергетики.
"Ситуация в энергосистеме по состоянию на 27 мая: дефицит электроэнергии отсутствует, из-за обстрелов - без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается также, что на подконтрольной Киеву территории ДНР обесточены 26 населенных пунктов, без электроснабжения остаются две шахты. Бригады электриков ведут ремонтные работы там, где позволяет ситуация безопасности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
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