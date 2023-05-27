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На Украине могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2023
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10:29 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874505845.html
На Украине могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, сообщили СМИ
На Украине могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.05.2023
На Украине могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, сообщили СМИ
Стоимость электричества для украинцев может подорожать с 1 июня на 100%, а воды - на 30%, что является вынужденной мерой для покрытия стоимости восстановления... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:29
2023-05-27T10:29
в мире
украина
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стоимость электричества для украинцев может подорожать с 1 июня на 100%, а воды - на 30%, что является вынужденной мерой для покрытия стоимости восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает украинское издание "РБК-Украина". "С 1 июня на Украине ожидается повышение тарифов на свет и воду. Планируют поднять цены на ряд жилищно-коммунальных услуг, но на данный момент официальных решений по данному вопросу еще нет", - сообщает издание "РБК-Украина". Отмечается, что в апреле кабмин Украины продлил действие льготных тарифов на электроэнергию до 1 июня 2023 года. Так, сегодня тарифы на электроэнергию для населения составляют 1,44 гривны/кВт.ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 гривны/кВт.ч при потреблении более 250 кВт. Дискуссии о необходимости пересмотреть тариф на свет длится уже не первый месяц. В национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пояснили, что повышение тарифа для населения является "вынужденной мерой", чтобы восстановить поврежденную энергосистему. По данным комиссии, новая цена может составить до 2,88 грн/кВт.ч. Как сообщает издание, решение о повышении тарифов на воду на стадии разработки, предположительно, стоимость услуг на централизованное водоснабжение и водоотведение может вырасти на 30%. Днем ранее НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 гривны/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен, сообщило издание "Энергореформа".
https://ria.ru/20230521/elektroenergiya-1873201076.html
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в мире, украина, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, РБК (медиагруппа)
На Украине могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ, сообщили СМИ

"РБК-Украина": на Украине с 1 июня могут вырасти тарифы на воду и свет

CC BY-SA 3.0 / Artemka / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Artemka /
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Стоимость электричества для украинцев может подорожать с 1 июня на 100%, а воды - на 30%, что является вынужденной мерой для покрытия стоимости восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает украинское издание "РБК-Украина".
"С 1 июня на Украине ожидается повышение тарифов на свет и воду. Планируют поднять цены на ряд жилищно-коммунальных услуг, но на данный момент официальных решений по данному вопросу еще нет", - сообщает издание "РБК-Украина".
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21 мая, 08:45
Отмечается, что в апреле кабмин Украины продлил действие льготных тарифов на электроэнергию до 1 июня 2023 года. Так, сегодня тарифы на электроэнергию для населения составляют 1,44 гривны/кВт.ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 гривны/кВт.ч при потреблении более 250 кВт.
Дискуссии о необходимости пересмотреть тариф на свет длится уже не первый месяц. В национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пояснили, что повышение тарифа для населения является "вынужденной мерой", чтобы восстановить поврежденную энергосистему. По данным комиссии, новая цена может составить до 2,88 грн/кВт.ч. Как сообщает издание, решение о повышении тарифов на воду на стадии разработки, предположительно, стоимость услуг на централизованное водоснабжение и водоотведение может вырасти на 30%.
Днем ранее НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 гривны/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен, сообщило издание "Энергореформа".
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