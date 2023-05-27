https://ria.ru/20230527/trebovaniya-1874557288.html

"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России

"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России - РИА Новости, 27.05.2023

"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России

Пользователи Twitter с иронией отреагировали на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России для урегулирования конфликта. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:18

2023-05-27T17:18

2023-05-27T20:47

политика

россия

украина

михаил подоляк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter с иронией отреагировали на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России для урегулирования конфликта."Мечты, мечты, мечты", — написал Juan Alberto."Как вы собираетесь добиться этих условий, когда на поле боя вы так сильно проигрываете?" — задался вопросом Aureliano the Colonel."Почему бы вам не добавить пункт об уступке Россией территорий и ресурсов? Почему бы не потребовать, чтобы русские татуировали флаг Украины на каждом мужчине, женщине и ребенке? Использование вами слова "реалистичный" абсурдно. Эти условия вам, конечно, подходят. Но они совершенно нереальны", — заметил Giorgio Li."Как свои маленькие ножки в Ялте искупал, Мишка? Как съездил на набережную? Ты же гарантировал. Как же так?" — сыронизировала El Sharaawy.Ранее Подоляк выдвинул требования к Москве для завершения конфликта на Украине. По его мнению, для этого необходим "вывод российских войск с территории Украины", окончательное признание распада СССР и суверенитета постсоветских государств, выдача "военных преступников" и "авторов войны", создание демилитаризованной зоны на территории России, сокращение наступательных вооружений, проведение международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России, а также законодательное закрепление репараций, включая добровольный отказ Москвы от активов, арестованных в других странах, в пользу Украины.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874546823.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, михаил подоляк