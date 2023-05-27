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"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России - РИА Новости, 27.05.2023
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17:18 27.05.2023 (обновлено: 20:47 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/trebovaniya-1874557288.html
"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России
"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России - РИА Новости, 27.05.2023
"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России
Пользователи Twitter с иронией отреагировали на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России для урегулирования конфликта. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:18
2023-05-27T20:47
политика
россия
украина
михаил подоляк
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter с иронией отреагировали на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России для урегулирования конфликта."Мечты, мечты, мечты", — написал Juan Alberto."Как вы собираетесь добиться этих условий, когда на поле боя вы так сильно проигрываете?" — задался вопросом Aureliano the Colonel."Почему бы вам не добавить пункт об уступке Россией территорий и ресурсов? Почему бы не потребовать, чтобы русские татуировали флаг Украины на каждом мужчине, женщине и ребенке? Использование вами слова "реалистичный" абсурдно. Эти условия вам, конечно, подходят. Но они совершенно нереальны", — заметил Giorgio Li."Как свои маленькие ножки в Ялте искупал, Мишка? Как съездил на набережную? Ты же гарантировал. Как же так?" — сыронизировала El Sharaawy.Ранее Подоляк выдвинул требования к Москве для завершения конфликта на Украине. По его мнению, для этого необходим "вывод российских войск с территории Украины", окончательное признание распада СССР и суверенитета постсоветских государств, выдача "военных преступников" и "авторов войны", создание демилитаризованной зоны на территории России, сокращение наступательных вооружений, проведение международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России, а также законодательное закрепление репараций, включая добровольный отказ Москвы от активов, арестованных в других странах, в пользу Украины.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874546823.html
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политика, россия, украина, михаил подоляк
Политика, Россия, Украина, Михаил Подоляк
"Как съездил в Ялту?" Подоляка подняли на смех после требований к России

Пользователи Twitter высмеяли требования советника офиса Зеленского Подоляка к России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter с иронией отреагировали на требования советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка к России для урегулирования конфликта.
«
"Мечты, мечты, мечты", — написал Juan Alberto.
"Как вы собираетесь добиться этих условий, когда на поле боя вы так сильно проигрываете?" — задался вопросом Aureliano the Colonel.
"Почему бы вам не добавить пункт об уступке Россией территорий и ресурсов? Почему бы не потребовать, чтобы русские татуировали флаг Украины на каждом мужчине, женщине и ребенке? Использование вами слова "реалистичный" абсурдно. Эти условия вам, конечно, подходят. Но они совершенно нереальны", — заметил Giorgio Li.
"Как свои маленькие ножки в Ялте искупал, Мишка? Как съездил на набережную? Ты же гарантировал. Как же так?" — сыронизировала El Sharaawy.
Ранее Подоляк выдвинул требования к Москве для завершения конфликта на Украине. По его мнению, для этого необходим "вывод российских войск с территории Украины", окончательное признание распада СССР и суверенитета постсоветских государств, выдача "военных преступников" и "авторов войны", создание демилитаризованной зоны на территории России, сокращение наступательных вооружений, проведение международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России, а также законодательное закрепление репараций, включая добровольный отказ Москвы от активов, арестованных в других странах, в пользу Украины.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Получит не то, что ждет. Залужному сообщили плохие новости о ВСУ
Вчера, 16:10
 
ПолитикаРоссияУкраинаМихаил Подоляк
 
 
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