https://ria.ru/20230527/torgi-1874457436.html
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ участков в ТиНАО и ЮВАО
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ участков в ТиНАО и ЮВАО - РИА Новости, 27.05.2023
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ участков в ТиНАО и ЮВАО
Правительство Москвы проведет торги на право комплексного развития (КРТ) двух неэффективно используемых территорий в ЮВАО и ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:10
2023-05-27T11:10
2023-05-27T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
ювао (москва)
тинао
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство Москвы проведет торги на право комплексного развития (КРТ) двух неэффективно используемых территорий в ЮВАО и ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Развитием двух участков общей площадью более 19 гектаров займутся инвесторы, которые будут определены по результатам аукционов, намеченных на второй квартал этого года. Общий объем инвестиций в проекты превысит 38,5 миллиарда рублей, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект составит 2,6 миллиарда рублей. На новых производственных и социально-деловых объектах будет создано около 7 тысяч рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что в настоящее время на неэффективных территориях находятся устаревшие нежилые здания. На их месте появятся, офисы, предприятия легкой и электронной промышленности, торговые точки и предприятия общепита общей площадью более 280 тысяч квадратных метров.Выставляемые на торги под КРТ участки имеют хорошую транспортную доступность. Площадка в ЮВАО находится рядом со станциями метро "Волгоградский проспект" и "Дубровка", а территория в поселении Сосенском (ТиНАО) - недалеко от станции метро "Коммунарка", уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230522/reorganizatsiya-1873040592.html
москва
ювао (москва)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, ювао (москва), тинао
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, ЮВАО (Москва), ТиНАО
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительство Москвы проведет торги на право комплексного развития (КРТ) двух неэффективно используемых территорий в ЮВАО и ТиНАО, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Развитием двух участков общей площадью более 19 гектаров займутся инвесторы, которые будут определены по результатам аукционов, намеченных на второй квартал этого года. Общий объем инвестиций в проекты превысит 38,5 миллиарда рублей, а ежегодный ожидаемый бюджетный эффект составит 2,6 миллиарда рублей. На новых производственных и социально-деловых объектах будет создано около 7 тысяч рабочих мест", – отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В столичном департаменте городского имущества уточнили, что в настоящее время на неэффективных территориях находятся устаревшие нежилые здания. На их месте появятся, офисы, предприятия легкой и электронной промышленности, торговые точки и предприятия общепита общей площадью более 280 тысяч квадратных метров.
Выставляемые на торги под КРТ участки имеют хорошую транспортную доступность. Площадка в ЮВАО находится рядом со станциями метро "Волгоградский проспект" и "Дубровка", а территория в поселении Сосенском (ТиНАО) - недалеко от станции метро "Коммунарка", уточняется в сообщении.
Заммэра Ефимов: участок в поселении Сосенском реорганизуют по программе КРТ