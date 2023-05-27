https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874590036.html

В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран

В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран - РИА Новости, 27.05.2023

В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран

Теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад в Исламской республике Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T22:01

2023-05-27T22:01

2023-05-27T22:02

происшествия

иран

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/76/1528817664_0:175:2048:1327_1920x0_80_0_0_e1dfc2ac02cfdb8deedc876f672a457d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад в Исламской республике Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили в региональном главке МЧС по Астраханской области."27 мая 2023 года в 19 часов 33 минуты (18.33 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 143,4 километре ВКМСК… сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад, Исламская республика Иран", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находится навалочный груз массой 4546,509 тонн. Повреждения судна и розлива топлива нет. Также сообщается, что порт приписки судна – Астрахань, экипаж состоит из 14 человек. "Проход судов перекрыт…. Для снятия с мели направлен буксир. Информация уточняется", - говорится в сообщении областного ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230507/teplokhod-1870337893.html

иран

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иран, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)