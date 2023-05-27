https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874590036.html
В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран
В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран - РИА Новости, 27.05.2023
В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран
Теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад в Исламской республике Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:01
2023-05-27T22:01
2023-05-27T22:02
происшествия
иран
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая – РИА Новости. Теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад в Исламской республике Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили в региональном главке МЧС по Астраханской области."27 мая 2023 года в 19 часов 33 минуты (18.33 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 143,4 километре ВКМСК… сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад, Исламская республика Иран", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находится навалочный груз массой 4546,509 тонн. Повреждения судна и розлива топлива нет. Также сообщается, что порт приписки судна – Астрахань, экипаж состоит из 14 человек. "Проход судов перекрыт…. Для снятия с мели направлен буксир. Информация уточняется", - говорится в сообщении областного ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230507/teplokhod-1870337893.html
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происшествия, иран, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иран, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход, следовавший в Иран
В Волго-Каспийском канале сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в Иран