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Сейчас невозможно решить проблему Тайваня, считает Киссинджер - РИА Новости, 27.05.2023
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02:07 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/tayvan-1874481892.html
Сейчас невозможно решить проблему Тайваня, считает Киссинджер
Сейчас невозможно решить проблему Тайваня, считает Киссинджер - РИА Новости, 27.05.2023
Сейчас невозможно решить проблему Тайваня, считает Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в субботу исполняется сто лет, считает, что сейчас невозможно найти решение проблемы Тайваня и следует... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:07
2023-05-27T02:07
тайвань
сша
китай
генри киссинджер
нэнси пелоси
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в субботу исполняется сто лет, считает, что сейчас невозможно найти решение проблемы Тайваня и следует сохранить нынешнее положение вещей. "Нет другого решения, кроме времени... я бы приветствовал формулу, сохраняющую нынешний статус в течение нескольких лет, в течение которых, например, обе стороны не будут выступать с угрозами в адрес друг друга или ограничат развертывание своих войск друг против друга", - сказал Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal. Он отметил, что такая формула должна быть "аккуратно сформулирована", чтобы не показать, что США относятся к Тайваню, как к стране. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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тайвань, сша, китай, генри киссинджер, нэнси пелоси, в мире
Тайвань, США, Китай, Генри Киссинджер, Нэнси Пелоси, В мире
Сейчас невозможно решить проблему Тайваня, считает Киссинджер

Киссинджер: сейчас невозможно решить проблему Тайваня, нужно сохранить положение вещей

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, которому в субботу исполняется сто лет, считает, что сейчас невозможно найти решение проблемы Тайваня и следует сохранить нынешнее положение вещей.
«
"Нет другого решения, кроме времени... я бы приветствовал формулу, сохраняющую нынешний статус в течение нескольких лет, в течение которых, например, обе стороны не будут выступать с угрозами в адрес друг друга или ограничат развертывание своих войск друг против друга", - сказал Киссинджер в интервью газете Wall Street Journal.
Он отметил, что такая формула должна быть "аккуратно сформулирована", чтобы не показать, что США относятся к Тайваню, как к стране.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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ТайваньСШАКитайГенри КиссинджерНэнси ПелосиВ мире
 
 
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