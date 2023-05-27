https://ria.ru/20230527/tavriya-1874551650.html

В Керчь прибыл новый поезд "Таврия"

В Керчь прибыл новый поезд "Таврия" - РИА Новости, 27.05.2023

В Керчь прибыл новый поезд "Таврия"

Первый поезд "Таврия" №159/160 сообщением Москва – Керчь, состоящий из новых купейных вагонов, прибыл в субботу в Керчь, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:42

2023-05-27T16:42

2023-05-27T16:42

керчь

москва

феодосия

гранд сервис экспресс

общество

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СУДАК (Крым), 27 мая - РИА Новости. Первый поезд "Таврия" №159/160 сообщением Москва – Керчь, состоящий из новых купейных вагонов, прибыл в субботу в Керчь, сообщила пресс-служба компании "ГрандСервисЭкспресс" (ГСЭ). Компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила новый поезд Москва – Керчь с целью улучшения транспортной доступности Крымского полуострова на предстоящий курортный сезон. Первый состав отправился в Керчь из Москвы 26 мая. Уточняется, что до 19 июня поезда будут курсировать по датам (ежедневно или через день), с 19 июня – ежедневно. Для удобства пассажиров в субботу запущено движение автобусов от вокзала Керчь-Южная. Время отправления состыковано со временем прибытия поезда. Автобусы следуют в Керчь, а также в Евпаторию и Ялту через Симферополь. До Феодосии с 30 мая можно будет добраться на пригородном поезде Керчь-Южная – Феодосия (время в пути 3 часа 10 минут, стоимость проезда 195 рублей 72 копейки), сообщили в ГСЭ. Поезд полностью сформирован из новых купейных вагонов в новой ливрее. Каждое купе оборудовано двумя нижними трансформируемыми местами (постель убрана в спинку дивана) и двумя верхними полками. Столики теперь трансформируются – у них можно складывать боковые панели, чтобы они не мешали спать. В поезде предусмотрено всё для комфорта пассажиров. В каждом вагоне есть душ, оборудована новая система подачи питьевой воды, благодаря которой можно набирать не только горячую, но и холодную воду. В поезде организовано буфетное обслуживание. Горячее питание можно заказать прямо в купе. Еду готовят при помощи умной робопечи, которая использует QR-код, создавая уникальные алгоритмы для каждого блюда.

https://ria.ru/20220725/krym-1804764687.html

https://ria.ru/20221013/krym-1823594011.html

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

керчь, москва, феодосия, гранд сервис экспресс , общество