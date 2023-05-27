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Украинский ПЗРК атаковал российский Су-25 23 мая - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 27.05.2023 (обновлено: 14:01 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/su-25-1874526006.html
Украинский ПЗРК атаковал российский Су-25 23 мая
Украинский ПЗРК атаковал российский Су-25 23 мая - РИА Новости, 27.05.2023
Украинский ПЗРК атаковал российский Су-25 23 мая
Российского летчика, сумевшего 23 мая посадить атакованный ВСУ из ПЗРК штурмовик Су-25, представили к ордену Мужества, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:09
2023-05-27T14:01
специальная военная операция на украине
су-25
воздушно-космические силы россии
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российского летчика, сумевшего 23 мая посадить атакованный ВСУ из ПЗРК штурмовик Су-25, представили к ордену Мужества, сообщили в Минобороны России."Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку", — отметили в ведомстве.Как уточняется, штурмовиком управлял командир авиационной эскадрильи, самолет возвращался после успешного выполнения боевого задания.
https://ria.ru/20230527/nagrada-1874516442.html
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су-25, воздушно-космические силы россии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Су-25, Воздушно-космические силы России, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинский ПЗРК атаковал российский Су-25 23 мая

МО России: пилота Су-25, самолет которого атаковал ПЗРК ВСУ, представили к ордену Мужества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российского летчика, сумевшего 23 мая посадить атакованный ВСУ из ПЗРК штурмовик Су-25, представили к ордену Мужества, сообщили в Минобороны России.
«
"Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку", — отметили в ведомстве.
Как уточняется, штурмовиком управлял командир авиационной эскадрильи, самолет возвращался после успешного выполнения боевого задания.
Разведывательный корабль Черноморского флота Иван Хурс
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Специальная военная операция на УкраинеСу-25Воздушно-космические силы РоссииРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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