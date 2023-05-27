https://ria.ru/20230527/stomatologiya-1874870335.html

Предприниматели с Камчатки открыли детскую стоматологию в Мариуполе

Предприниматели с Камчатки открыли детскую стоматологию в Мариуполе - РИА Новости, 29.05.2023

Предприниматели с Камчатки открыли детскую стоматологию в Мариуполе

Владельцы сети клиник с Камчатки Сергей Дегай и Вячеслав Варяников открыли в Мариуполе бесплатную стоматологическую клинику для детей, оснащение оборудованием и РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-27T10:11

2023-05-27T10:11

2023-05-29T16:03

надежные люди

мариуполь

донбасс

донецк

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Владельцы сети клиник с Камчатки Сергей Дегай и Вячеслав Варяников открыли в Мариуполе бесплатную стоматологическую клинику для детей, оснащение оборудованием и медикаментами также осуществляется за их счет. Предприниматели рассказали РИА Новости, почему отправились в Донбасс помогать местным жителям и военным, а также о планах открыть зубные кабинеты в других донецких городах. Не остались в сторонеСергей Дегай и Вячеслав Варяников родились и выросли на Камчатке, здесь начинали строить свой бизнес. По словам предпринимателей, сейчас у них сеть офтальмологических и стоматологических клиник по всей стране, также они занимаются рыболовным промыслом. Так как медицинский холдинг разросся, им пришлось перебраться в Москву для лучшего управления бизнесом. Помогать другим в их компании считается нормой: они часто проводят благотворительные акции, оказывают бесплатные медицинские услуги. "Когда осенью началась мобилизация, мы не смогли остаться в стороне и поехали в Донецк, там сняли жилье, склад и начали помогать – собирать на малой родине гуманитарную помощь и доставлять ее на Донбасс. К нам присоединились наши друзья, деловые партнеры, просто неравнодушные люди, которые стали участвовать в сборах, передавать стройматериалы, технику", - рассказывает Дегай. Как только Сергей и Вячеслав оказались в Донецке, они первым делом отправились в Мариуполь. Купили 250 банок тушенки, 250 банок сгущенки, столько же буханок хлеба и направились в те районы города, где были трудности с продовольствием. И стали прямо с машин раздавать местным жителям. По словам Вячеслава, так они делали каждый день на протяжении первого месяца пребывания в Донбассе. Затем стали посещать госпитали и больницы, где лечились после ранения военнослужащие. "Врачи говорили, чего не хватает в госпиталях. И мы сами и с помощью друзей-предпринимателей, представителей власти стали привозить необходимые вещи. Привезли, наверное, больше 100 инвалидных колясок, 200 костылей. Параллельно сделали ремонт в детском доме, потом привезли в больницы Донецка и Мариуполя медикаменты", - сообщил Варяников. Как признаются друзья, самая тяжелая ситуация с получением медпомощи, особенно стоматологической, сложилась в Мариуполе. После общения с местными жителями им стало понятно, что сильнее всего в лечении зубов нуждаются дети. Так и появилась в городе детская стоматологическая клиника, где всех маленьких пациентов лечат бесплатно. Нужны еще клиникиПо словам предпринимателей, осенью в Мариуполе не работало ни одно медицинское учреждение для детей. "Мы поняли, что если быстро отремонтировать помещение, то можно открыть клинику. Пригласили на работу местных специалистов. Там работает три человека. В день они принимают 15-20 детей. Медикаменты, расходные материалы и оборудование поставляем в стоматологию сами. И клиника уже более полугода бесплатно лечит мальчишек и девчонок", - рассказывает Дегай. Дегай и Варяников уже несколько недель, как вернулись из Донбасса, но клиника в Мариуполе продолжает свою работу. По их словам, она будет работать до тех пор, пока город не заживет обычной мирной жизнью. По словам Варяникова, родители маленьких пациентов очень рады, что у них есть возможность вылечить бесплатно зубы, ведь у некоторых не было материальной возможности сводить ребенка к стоматологу. "Понимаем, что в регионе нужны еще клиники. Мы обсуждаем возможность открыть стоматологии и в других городах ДНР, в самом Донецке и Запорожской области", - поделился Варяников. За своихПредприниматели планируют в ближайшие месяцы вернуться в Донбасс, а пока продолжают помогать местным жителям и участникам спецоперации из Камчатского края. Они создали группу в соцсетях "Камчатский фронт СВО", где ведется сбор на покупку необходимых технических средств для бойцов, медикаментов и прочего. "В этой группе сначала было всего несколько человек, собрались друзья и наши бизнес-партнеры для координации действий, потом каждый стал приглашать своих знакомых. Специально группу не развиваем, сама наполняется неравнодушными людьми", - говорит Дегай. Сейчас в группе состоит почти 1,4 тысячи человек. Благодаря ее участникам, по словам Дегая, уже отправились на фронт спальные мешки, тепловизоры, генераторы и даже автомобиль. Также от жителей Камчатки отправляют в села далекого Донбасса продуктовые наборы, средства личной гигиены, стройматериалы и медикаменты.

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839217756.html

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мариуполь, донбасс, донецк