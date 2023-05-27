https://ria.ru/20230527/spetsoperatsiya-1874584225.html
Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях
Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях - РИА Новости, 27.05.2023
Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях
Белгородская и Брянская области в субботу были обстреляны со стороны Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:22
2023-05-27T21:22
2023-05-27T21:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
александр богомаз
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
storm shadow
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Белгородская и Брянская области в субботу были обстреляны со стороны Украины, сообщили местные власти. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что никаких попыток проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района в субботу не было, огневые точки украинских военных, которые вели обстрелы населенных пунктов района, подавлены. При этом он отметил, что сегодня были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет. Пограничные войска и вооруженные силы РФ произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в сообщении. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб при украинском обстреле Шебекинского округа в Белгородской области. По его словам, это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Он также добавил, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией, они транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Госпитализация не требуется. Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, на купянском и краснолиманском направлениях украинские силы за сутки потеряли более 100 человек, на донецком направлении более 260, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, на южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла за сутки до 120 военных, 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37. Осведомленный источник заявил РИА Новости, что беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, при этом управляли ими с помощью вмонтированных модулей Starlink. Украине для проведения морских атак и провокаций в Черном море передана партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства, вероятнее всего - Великобританией, ведь внешний вид украинских морских дронов типа "Микола", собираемых на Украине из западных комплектующих, не соответствует профилю атаковавших корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", отмечал источник РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киевский район Донецка после обстрела
Киевский район Донецка после обстрела
2023-05-27T21:22
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Минобороны РФ об уничтожении ракет "Storm Shadow"
Уничтожение ракет «Storm Shadow» и крупный разгром националистов на Донецком направлении: полный брифинг Минобороны России
2023-05-27T21:22
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, александр богомаз, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, storm shadow
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Александр Богомаз, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow
Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях
Спецоперация, 27 мая: сбитые Storm Shadow, ситуация в Брянской и Белгородской областях
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Белгородская и Брянская области в субботу были обстреляны со стороны Украины, сообщили местные власти.
Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз
сообщил, что никаких попыток проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района в субботу не было, огневые точки украинских военных, которые вели обстрелы населенных пунктов района, подавлены.
При этом он отметил, что сегодня были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет.
Пограничные войска и вооруженные силы РФ произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в сообщении.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщил, что один человек погиб при украинском обстреле Шебекинского округа в Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.
Он также добавил, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией, они транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Госпитализация не требуется.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow
, две противорадарные ракеты HARM, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, на купянском и краснолиманском направлениях украинские силы за сутки потеряли более 100 человек, на донецком направлении более 260, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, на южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла за сутки до 120 военных, 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37.
Осведомленный источник заявил РИА Новости, что беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, при этом управляли ими с помощью вмонтированных модулей Starlink.
Украине для проведения морских атак и провокаций в Черном море передана партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства, вероятнее всего - Великобританией, ведь внешний вид украинских морских дронов типа "Микола", собираемых на Украине из западных комплектующих, не соответствует профилю атаковавших корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", отмечал источник РИА Новости.