https://ria.ru/20230527/spetsoperatsiya-1874584225.html

Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях

Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях - РИА Новости, 27.05.2023

Спецоперация, 27 мая: обстрелы в Брянской и Белгородской областях

Белгородская и Брянская области в субботу были обстреляны со стороны Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T21:22

2023-05-27T21:22

2023-05-27T21:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

александр богомаз

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

storm shadow

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Белгородская и Брянская области в субботу были обстреляны со стороны Украины, сообщили местные власти. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что никаких попыток проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района в субботу не было, огневые точки украинских военных, которые вели обстрелы населенных пунктов района, подавлены. При этом он отметил, что сегодня были обстреляны населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забрама Климовского района, пострадавших среди гражданского населения нет. Пограничные войска и вооруженные силы РФ произвели ответные действия, огневые точки подавлены, говорится в сообщении. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб при украинском обстреле Шебекинского округа в Белгородской области. По его словам, это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Он также добавил, что среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией, они транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы обработаны раны врачами ЦРБ. Госпитализация не требуется. Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадарные ракеты HARM, 12 беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, на купянском и краснолиманском направлениях украинские силы за сутки потеряли более 100 человек, на донецком направлении более 260, а также 10 единиц техники и склад с боеприпасами, на южно-донецком и запорожском направлениях украинская сторона потеряла за сутки до 120 военных, 4 единицы техники, включая одну польскую гаубицу Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37. Осведомленный источник заявил РИА Новости, что беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль Черноморского флота России "Иван Хурс", запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, при этом управляли ими с помощью вмонтированных модулей Starlink. Украине для проведения морских атак и провокаций в Черном море передана партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства, вероятнее всего - Великобританией, ведь внешний вид украинских морских дронов типа "Микола", собираемых на Украине из западных комплектующих, не соответствует профилю атаковавших корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс", отмечал источник РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, александр богомаз, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, storm shadow