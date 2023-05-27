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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:12
2023-05-27T18:12
2023-05-27T18:44
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику огневое поражение в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку, в ЛНР пресечены действия диверсионно-разведывательной группы.Параллельно ликвидированы два пункта управления, 96 районов скопления живой силы и техники, 82 артиллерийских расчета, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM и 12 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9310 танков и других бронемашин, 4919 орудий полевой артиллерии и 10481 единицу автомобильной техники.
украина
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 мая 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику огневое поражение в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку, в ЛНР пресечены действия диверсионно-разведывательной группы.
Параллельно ликвидированы два пункта управления, 96 районов скопления живой силы и техники, 82 артиллерийских расчета, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM и 12 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9310 танков и других бронемашин, 4919 орудий полевой артиллерии и 10481 единицу автомобильной техники.